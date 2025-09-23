Συνδέοντας την ασφάλιση σπιτιού με την αξία και την προσωπική του ιστορία!

22.9 C
Στην καρδιά της Πλάκας, η οικία Κλεάνθη–Σάουμπερτ στέκει αγέρωχη με θέα την Πάρνηθα. Από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, τα δωμάτιά της έχουν φιλοξενήσει φοιτητές, ιστορικές αποφάσεις και μνήμες μιας ολόκληρης εποχής. Ένα σπίτι που ζει μέσα από την ιστορία του.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στη Χαλκίδα, το «Κόκκινο Σπίτι» ανεβαίνει πάνω από τον Ευβοϊκό. Το νεοκλασικό αυτό διατηρητέο, έργο του Κωνσταντίνου Φλέγγα, έχει δει γενιές κατοίκων να περνούν μέσα από τις πόρτες του και παραμένει ζωντανό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Στην Αθήνα, η «Μπλε Πολυκατοικία» στα Εξάρχεια μαρτυρά την ιστορία του μοντερνισμού. Έργο του 1932, με χρώμα εμπνευσμένο από τον Σπύρο Παπαλουκά, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης ακόμα και για τον Le Corbusier. Μια πολυκατοικία που δεν είναι απλώς κτίριο, αλλά μέρος της αστικής ταυτότητας της πόλης.

Η ιστορία δεν σταματά στα ελληνικά σπίτια. Στο Άμστερνταμ, το Oude Hoogstraat 22 και το Kleine Trippenhuis αποδεικνύουν πώς η φορολογία δημιούργησε αρχιτεκτονικά παράδοξα. Στο Βιετνάμ, το «Crazy House» μοιάζει να βγήκε από παραμύθι, ενώ στη Γαλλία και το Μεξικό, η «bubble» και η βιοοργανική αρχιτεκτονική μετατρέπουν σπίτια σε γλυπτά και οργανικούς χώρους που εντυπωσιάζουν.

Κάθε σπίτι, κάθε αρχιτεκτονική δημιουργία, κουβαλάει μια ιστορία. Και όπως η φροντίδα διατηρεί ζωντανές αυτές τις μνήμες, έτσι και η ασφάλιση προστατεύει την αξία και την προσωπική τους ιστορία.

Στη Μινέττα, η ασφάλιση δεν είναι μόνο κάλυψη για τετραγωνικά μέτρα. Είναι προστασία της ψυχής του σπιτιού σας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μονοκατοικία, μεζονέτα ή πολυκατοικία. Η αρχιτεκτονική μπορεί να είναι φαντασία, αλλά η ασφάλιση χρειάζεται πρόβλεψη.

