ΣΥΑΕ και Εκπαιδευτικός Όμιλος COORDINATORS προσφέρουν υποτροφίες σπουδών στα μέλη τους

Εκπαίδευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιριών (ΣΥΑΕ) ανακοίνωσε σημαντική συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό και Συμβουλευτικό Όμιλο «COORDINATORS Π&Ε ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ», με στόχο την ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου των ασφαλιστικών υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, εξασφαλίστηκε για τα μέλη του ΣΥΑΕ και τα μέλη των Συλλόγων της ΟΑΣΕ ένα έτος δωρεάν δίδακτρα στο μοναδικό Διετές Αναγνωρισμένο Κρατικά Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών με τίτλο: «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών», το οποίο υλοποιείται από τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ασφαλιστικών Εργασιών Ι. ΣΑΕΚ COORDINATORS, πιστοποιημένη με όλα τα ISO και με ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλουν μόνο τα δίδακτρα του πρώτου έτους, τα οποία ανέρχονται στα 1.950 € για τα μέλη (με δυνατότητα δόσεων έως 2.100 €), ενώ ο δεύτερος χρόνος είναι δωρεάν. Για τα μη μέλη, το συνολικό κόστος των δύο ετών φτάνει τα 4.800 €.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα κατάταξης σε τμήματα ΑΕΙ για αποφοίτους, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων τριών μαθημάτων.
  • Αναβολή στρατού για τους υπόχρεους στράτευσης.
  • Δικαίωμα αύξησης μισθού κατά 8%-10% σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση, με την απόκτηση της Βεβαίωσης Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Προγράμματος (ΒΕΚ).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά τα μέλη του ΣΥΑΕ, των συλλόγων της ΟΑΣΕ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα, τα μέλη του ΣΥΑΕ επωφελούνται 50% έκπτωση σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του Ομίλου COORDINATORS.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2025, μέσω email στο iekcoordinators@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 210-5734000. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι υποτροφίες θα διατίθενται μόνο βάσει διαθεσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τα δίδακτρα και τα προνόμια των αποφοίτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες www.ptyxio.gr και www.iekcoordinators.gr.

