Στρατηγική Συμμαχία: Η Comergon και η GrECo αναδιαμορφώνουν το ασφαλιστικό τοπίο της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης

Αποκλειστική συνέντευξη των κ.κ. Ante Banovac και Γιώργου Ζαφειρίου

Λάμπρος Ρόδης

Οι κοινές τους αξίες και το επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, το οικογενειακό κλίμα και η κουλτούρα εν γένει των δύο εταιρειών τούς έφεραν κοντά, και σήμερα η Comergon γίνεται, πλέον, ο στρατηγικός εταίρος της GrECo στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το IW συνάντησε κατ’ αποκλειστικότητα τον Ante Banovac, COO της GrECo Holding, και τον Γιώργο Ζαφειρίου, CEO της Comergon, στα γραφεία τους στην Αθήνα.

Μέσα από την κοινή τους συνέντευξη, μας παρουσιάζουν όλα όσα τους οδήγησαν στο «τέλειο ταίριασμα», όπως μας λένε χαρακτηριστικά, γεγονός που αποτυπώνεται και στη χημεία που διαπιστώσαμε μεταξύ τους, οδηγώντας τους στο σημείο να ανακοινώνουν επίσημα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεών τους και την επανατοποθέτησή τους στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως GrECo Hellas και GrECo Cyprus.

Ante Banovac, COO GrECo Holding: «Η ένταξη της Comergon στην GrECo ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγική μας»

IW: Η GrECo, από μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1925, έγινε ο κορυφαίος ανεξάρτητος σύμβουλος κινδύνων στην Κεντρική Ευρώπη. Μιλήστε μας για την πορεία αυτών των χρόνων και την ανάπτυξή σας.

Ante Banovac: Στην GrΕCo, εκπορευόμενοι από την έδρα μας στη Βιέννη, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, εξυπηρετούμε πελάτες σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, από τις Βαλτικές χώρες έως την Τουρκία προς τον Νότο, μέχρι την Ουκρανία και τη Γεωργία προς τα ανατολικά. Συνολικά, βρισκόμαστε, πλέον, σε 21 χώρες ανατολικά της γραμμής Γερμανίας-Ελβετίας-Ιταλίας. Η Ελλάδα και η Κύπρος έλειπαν από αυτόν τον χάρτη. Έτσι, η επένδυσή μας στην Comergon μάς επιτρέπει να ολοκληρώσουμε αυτήν τη στρατηγική παρουσία στον φυσικό γεωγραφικό μας χώρο, από την Εσθονία έως την Κύπρο και από την Τσεχία ώς τη Γεωργία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε κοινό έδαφος με τη διοίκηση της Comergon στην Ελλάδα, γεγονός που έρχεται να ταυτιστεί και με την κουλτούρα μας. Μια κουλτούρα που επικεντρώνεται στην ομαδική εργασία και στην ενότητα ανθρώπων που τους αρέσει να εργάζονται για τους πελάτες μας και να κάνουν τη διαφορά για αυτούς. Αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία την έχουμε βρει στην Comergon. Έτσι, οι δύο εταιρείες μας ταιριάζουν τέλεια και από αυτήν την άποψη. Το τρίτο στοιχείο είναι σίγουρα ότι πιστεύουμε, μαζί με την ομάδα της Comergon στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τις ειδικές ικανότητες και γνώσεις που φέρνει η ομάδα της GrECo, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους εταιρικούς μας πελάτες εκεί. Έτσι πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει πράξη την τέλεια στρατηγική επιλογή.

IW: Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια για τη θέση της Comergon σε Ελλάδα και Κύπρο;

Γιώργος Ζαφειρίου: Η Comergon είναι παρούσα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά από το 1997 ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπτυξη εργασιών, αν και η οικογένεια των ιδρυτών μας είναι στον κλάδο από το 1971. Παράλληλα, δραστηριοποιούμαστε στην κυπριακή αγορά από το 2008. Κατατασσόμαστε τέταρτοι μεγαλύτεροι ανεξάρτητοι εταιρικοί μεσίτες στην ελληνική αγορά, με μια ομάδα 15 ατόμων στην εταιρεία μας, ενώ στην Κύπρο δεν έχουμε μεγάλη παρουσία, γιατί είμαστε κυρίως παρόντες προκειμένου να εξυπηρετούμε Έλληνες ή διεθνείς πελάτες στην τοπική αγορά. Ωστόσο, θέλουμε να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε περισσότερο την κυπριακή αγορά στο άμεσο μέλλον και αυτός είναι ο στόχος μας σύμφωνα με τις επιθυμίες και των νέων μας ιδιοκτητών.

IW: Ποια ήταν τα κύρια κίνητρα για την GrECo πίσω από την εξαγορά της Comergon και πώς αναγνωρίσατε την Comergon ως πιθανό στόχο εξαγοράς;

Ante Banovac: Πρώτα απ’ όλα, το κίνητρο για την GrECo βρίσκεται στη στρατηγική που ακολουθεί η GrECo ως κορυφαίος ανεξάρτητος εταιρικός μεσίτης και σύμβουλος κινδύνων στην Ανατολική Ευρώπη, οπότε ήταν για εμάς απολύτως φυσικό να στραφούμε προς την Ελλάδα και να αναζητήσουμε ποιος θα μπορούσε να είναι κατάλληλος εταίρος μας και ποιος ήταν πρόθυμος να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί μας. Μέσω αυτής της αναζήτησης, γνωρίσαμε καλύτερα την Comergon και αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε αυτήν.

IW: Πώς ευθυγραμμίζεται αυτή η εξαγορά με τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της GrECo; Πώς αυτή η εξαγορά θα ενισχύσει τη θέση της GrECo στην αγορά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Ante Banovac: Με την ευκαιρία αυτής της κουβέντας, θέλω να κάνω γνωστό ότι η GrECo γιορτάζει φέτος τα 100ά γενέθλιά της! Όλα αυτά τα χρόνια, ήμασταν πάντοτε επικεντρωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας και στις αξίες μας για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Πάνω σε αυτές τις αρχές έχει οικοδομηθεί η εταιρεία μας. Η αναπτυξιακή πορεία της GrECo τα τελευταία 100 χρόνια επιταχύνθηκε πολύ πιο έντονα από το 1989 και μετέπειτα, ύστερα από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, όπου ακολουθήσαμε, τρόπον τινά, τους Αυστριακούς πελάτες μας στις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η GrECo, ουσιαστικά, έκανε ένα από τα πρώτα βήματα εκτός Αυστρίας και ήταν ένας από τους πρώτους μεσίτες που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επίσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εδώ ξεκίνησε η ιστορία ανάπτυξης εκτός Αυστρίας.

Στην Αυστρία, τώρα, η GrECo είναι, εδώ και δεκαετίες, ο κορυφαίος εταιρικός Μεσίτης Ασφαλίσεων και Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων. Ξεκινώντας το 1989 από την Ουγγαρία, αργότερα επεκταθήκαμε στη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία και, στη συνέχεια, στην Πολωνία και άλλες περιοχές, και βήμα βήμα δημιουργήσαμε ισχυρές ομάδες. Από τότε που εντάχθηκα στην GrECo, το 2014, έχουμε επικεντρωθεί πολύ έντονα στην επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για να ηγηθούν των οργανισμών μας σε όλη την περιοχή και σε κάθε χώρα, ώστε να ενσωματώνουμε πάντα τις οικογενειακές μας αξίες και το ήθος που πρεσβεύει η GrECo. Οι εξαγορές αποτελούν επίσης μέρος της στρατηγικής μας ανάπτυξης. Έτσι, η οργανική ανάπτυξη, από τη μία πλευρά, και οι εξαγορές, από την άλλη πλευρά, εξετάζονται πολύ προσεκτικά όσον αφορά τη συμβατότητα της εταιρικής μας κουλτούρας, τη συμβατότητα γνώσεων, και πάντα εξετάζονται μέσα από το πρίσμα μιας μακροπρόθεσμης οπτικής. Ποτέ δεν κάνουμε εξαγορές απλώς για να μεγαλώσουμε. Και όλα αυτά, σε διάστημα 30 ετών, έχουν οδηγήσει στο σημερινό επίπεδο της GrECo, ως ένας από τους κύριους και κορυφαίους ανεξάρτητους Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συμβούλους Διαχείρισης Κινδύνων στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ανατολική δε Ευρώπη είμαστε οι κορυφαίοι.

Γιώργος Ζαφειρίου, CEO, Comergon: «Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το επόμενο κεφάλαιο ως GrECo Hellas & GrECo Cyprus»

IW: Γιατί η Comergon αναζήτησε στρατηγικό εταίρο αυτή τη στιγμή;

Γιώργος Ζαφειρίου: Το ζήτημα του perpetuation μιας επιχείρησης θα πρέπει πάντα να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τις επιλογές μας για το μέλλον πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, και κάναμε πολλές προετοιμασίες που μας οδήγησαν στο σημείο να αναζητήσουμε έναν στρατηγικό επενδυτή για την εταιρεία μας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει κάποια στιγμή να δεις αν το μέλλον σου είναι πιο πιθανό να είναι ισχυρότερο αν παραμείνεις μόνος σου ή αν συνεργαστείς με έναν στρατηγικό εταίρο. Υπάρχει επίσης το ζήτημα του πόσο ανταγωνιστικός γίνεσαι. Και η Comergon έχει αναπτυχθεί σε έναν πολύ σημαντικό «παίκτη» στην ελληνική αγορά. Βρισκόμαστε σε αρκετά υψηλή θέση στους ανεξάρτητους Μεσίτες Ασφαλίσεων εταιρικών κινδύνων. Νομίζω ότι είμαστε τέταρτοι στην αγορά σήμερα. Αλλά βλέπουμε ότι για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, πρέπει να στοχεύουμε σε υψηλότερους, μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς λογαριασμούς, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταγωνιστούμε κυρίως συναδέλφους μας πολυεθνικής προέλευσης. Ως εκ τούτου, είχαμε έλλειμμα στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Και, σε αυτό το πλαίσιο, αρχίσαμε να νιώθουμε ότι η αναζήτηση ενός στρατηγικού εταίρου είναι όλο και πιο καλή ιδέα.

Φυσικά, ποτέ δεν υπάρχει ιδανική στιγμή. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο που να σου λέει αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή που πρέπει να βρεις έναν στρατηγικό συνεργάτη. Πρέπει να ζυγίσεις πολλά υπέρ και κατά. Αλλά μόλις πάρεις την απόφαση, είναι μονόδρομος όλα να πάνε καλά, εφόσον επιλέξεις τον σωστό συνεργάτη. Γιατί, τελικά, μπορεί να κάνεις μια στρατηγική κίνηση οποιαδήποτε στιγμή, αλλά αν επιλέξεις τον λάθος συνεργάτη, δεν θα είναι θέμα χρόνου, αλλά θέμα επιλογής. Και για εμάς, μόλις νιώσαμε ότι ο GrECo είναι ο σωστός συνεργάτης, το αποφασίσαμε άμεσα.

IW: Ποιες πτυχές των λειτουργιών και των αξιών της GrECo την έκαναν τον κατάλληλο συνεργάτη για την Comergon;

Γιώργος Ζαφειρίου: Η επιλογή της GrECo ως στρατηγικού εταίρου δεν ήρθε αμέσως, γιατί δεν ήταν οι πρώτοι που έδειξαν ενδιαφέρον για την εταιρεία μας. Είχαμε ενδιαφέρον από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά έβλεπαν τη συναλλαγή ως χρηματοοικονομική επένδυση –που δεν μας εξυπηρετούσε καθόλου. Ένας δεύτερος τύπος επενδυτή που ενδιαφέρθηκε για εμάς ήταν οι μεσίτες που θα σε αποκτούσαν αλλά θα σε άφηναν να λειτουργείς ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον μοντέλο, αλλά δεν ταιριάζει με το όραμά μας για το μέλλον, γιατί ο μόνος λόγος που θέλαμε έναν στρατηγικό εταίρο είναι για να γίνουμε πιο δυνατοί μαζί. Ακόμα, θέλαμε να βρούμε μια πραγματική εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων που θα ενδιαφερόταν για εμάς και θα μοιραζόταν κοινές αρχές. Στην GrECo βρήκαμε όλα όσα θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε. Βρήκαμε οικογενειακή ιδιοκτησία που ταιριάζει με το προφίλ μας. Βρήκαμε τεράστια έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στο να κάνουμε το καλύτερο για τους πελάτες σας, στο να μαθαίνουμε περισσότερα για να βοηθάμε τους πελάτες σας περισσότερο. Και αυτές είναι αξίες που είναι εντελώς ανεκτίμητες για εμάς.

Επίσης, είδαμε στην GrECo ότι μπορούμε να ενισχυθούμε με τεράστιους πόρους. Η GrECo έχει αναπτυχθεί πολύ και διαθέτει εσωτερικές δυνατότητες που, μόλις αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε και ήδη έχουμε μια γεύση κατά τα αρχικά στάδια της ενσωμάτωσης, πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί για τους πελάτες μας, γιατί τελικά όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα εκτός αν γίνουμε καλύτεροι για τις ανάγκες των πελατών μας.

Για το τέλος άφησα τους ανθρώπους. Συναντήσαμε ανθρώπους που έχουν εξαιρετική ποιότητα, με κατανόηση, διάθεση να επιτρέψουν στην τοπική διοίκηση να συνεχίσει την καλή της δουλειά, διάθεση να βοηθήσουν την τοπική διοίκηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, και άνθρωποι με τους οποίους, τελικά, θα μας αρέσει να δουλεύουμε και να είμαστε μαζί. Και, ξέρετε, μπορεί να μιλάμε για στρατηγικές συναλλαγές και εταιρικούς κόσμους, αλλά αν, τελικά, στο τραπέζι που κάθεσαι μετά από κάποια συνάντηση δεν σου είναι ευχάριστο το άτομο που κάθεται δίπλα σου, δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να συμπαθείτε τον συνάδελφό σας στην Αυστρία, πρέπει να συμπαθείτε τον συνάδελφό σας στην Πολωνία, πρέπει να συμπαθείτε τον συνάδελφό σας στην Τσεχική Δημοκρατία, και ούτω καθεξής. Και έχουμε βρει μια οικογένεια ανθρώπων με τους οποίους απολαμβάνουμε να δουλεύουμε και να περνάμε χρόνο μαζί. Και όλα αυτά το έκαναν αδύνατο να αντισταθούμε.

IW: Γιατί είναι σημαντική αυτή η εταιρική συναλλαγή και πώς οραματίζεστε τόσο η Comergon όσο και η GrECo να συμπληρώνουν η μία τις υπάρχουσες δραστηριότητες της άλλης;

Γιώργος Ζαφειρίου: Για την Comergon αυτή είναι η πιο σημαντική συναλλαγή που μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην GrECo έχουμε βρει τον ιδανικό στρατηγικό συνεργάτη. Έχουμε βρει μια εταιρεία με οικογενειακή ιστορία, με οικογενειακές αξίες, με ήθος και με πάθος για την εξυπηρέτηση των πελατών. Αλλά, επίσης, έχουμε βρει φανταστικούς ανθρώπους για να συνεργαστούμε, ανθρώπους με ανοιχτούς χαρακτήρες, ανθρώπους με ανοιχτά μυαλά, ανθρώπους που σου επιτρέπουν να λειτουργείς ανεξάρτητα, φυσικά ενθαρρύνοντας να χρησιμοποιείς και να αξιοποιείς τους πόρους της ομάδας. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτό μπορεί να πάει μόνο πολύ καλά για εμάς. Και όταν λέω για εμάς, εννοώ τη νέα οικογένεια GrECo, στην οποία ανήκουμε.

Ante Banovac: Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για αυτό το σχόλιο. Μοιράζομαι πλήρως τα συναισθήματά σας και από την πλευρά της GrECo. Αυτή η συναλλαγή ήταν σημαντική για την GrECo, λόγω της εισόδου στην ελληνική και κυπριακή αγορά. Δεν είχαμε παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, και είναι μια πολύ πολύ τυχερή συγκυρία που ήταν η Comergon με την οποία είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σοβαρά. Επειδή πολύ νωρίς στις διαπραγματεύσεις και στις συνομιλίες με την Comecon νιώσαμε χημεία, νιώσαμε ότι οι αξίες μας ταίριαζαν, νιώσαμε αφοσίωση στην αριστεία της εξυπηρέτησης για τους πελάτες. Αλλά και την αριστεία στην εξυπηρέτηση εσωτερικά, σε επίπεδο διαδικασιών. Έτσι, αυτό φαινόταν να είναι το τέλειο ταίριασμα από τη δική μας οπτική. Έτσι, η είσοδος στην Ελλάδα και την Κύπρο, ως από τις πιο σημαντικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για εμάς ήταν ένα μεγάλο βήμα και θέλαμε να το κάνουμε αυτό μαζί με την Comergon.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να προσφέρουμε μία επιπλέον ώθηση στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, επειδή έχουμε ισχυρή γνώση σε ειδικούς κλάδους που είναι επίσης παρόντες στις αγορές αυτές, παρέχοντας ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερη αριστεία στους Έλληνες και Κυπρίους πελάτες. Και αυτό, στο τέλος της ημέρας, είναι εκείνο που πρεσβεύουμε. Θέλουμε να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες και αυτό είναι το όραμά μας. Πόσο γρήγορα θα προχωρήσει αυτό, ο χρόνος θα δείξει, και η αγορά θα το αποδείξει, αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας αρκετά γρήγορα.

IW: Πώς θα διασφαλίσετε την ομαλή ενοποίηση των δύο εταιρειών και ποια βήματα λαμβάνονται για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών;

Ante Banovac: Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι οι εσωτερικές διαδικασίες. Η GrECo έχει αρκετή εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 συναλλαγές τα τελευταία χρόνια στην ενσωμάτωση εταιρειών. Έτσι, φέρνουμε την τεχνογνωσία μας στην Comergon, η οποία, στο τέλος της ημέρας, θέλουμε να ενισχύσει τη δουλειά του back office και τις δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν το κάνουμε αυτό χωρίς πλήρη κατανόηση της τοπικής ομάδας. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για εμάς. Παίρνουμε τον χρόνο μας να εξηγήσουμε, να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε και μόνο τότε να ενσωματώσουμε. Οπότε δεν βιαζόμαστε. Άρα αυτό είναι το στοιχείο «νούμερο ένα». Και νομίζω ότι για τους πελάτες της Comergon, για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Comergon και την ομάδα της, το πιο σημαντικό πράγμα και μήνυμα είναι ότι η ομάδα δεν αλλάζει καθόλου. Έτσι, ήμασταν πολύ πολύ προσεκτικοί και έχουμε εξερευνήσει σε βάθος τη συμβατότητα της ομάδας της Comergon με τις ομάδες της GrECo. Και είμαστε σίγουροι και απόλυτα βέβαιοι ότι έχουμε μια πολύ καλή αντιστοιχία. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες της Comergon, εδώ στην Ελλάδα και την Κύπρο, θα συναλλάσσονται με τα ίδια άτομα, θα χαίρουν της ίδιας ποιότητας, αλλά με μια επιπλέον ενισχυμένη γεύση εξειδικευμένης γνώσης, που μπορεί να προσφέρει η GrECo Group.

IW: Ποια μέτρα υπάρχουν για να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης και πώς σκοπεύετε να τους διαβεβαιώσετε;

Ante Banovac: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Μία από τις απόλυτες βασικές ερωτήσεις και από τη δική μας άποψη, γιατί, όπως είπα, είμαστε εδώ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πρόκειται για την ανάπτυξη της εταιρείας και την καθοδήγησή της σε ένα ανεξάρτητο και ακόμη πιο ισχυρό μέλλον. Για αυτό, χρειαζόμαστε ανθρώπους. Έχουμε ελέγξει πολύ προσεκτικά την ομάδα της Comergon και, με τη βοήθεια του Γιώργου, του ιδιοκτήτη της Comergon, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ακόμη και με την ομάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων τους τελευταίους μήνες. Και έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια σε προσωπικό επίπεδο για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι αυτή είναι, στην πραγματικότητα, μια εταιρεία που βασίζεται σε οικογενειακές αξίες, στην αξιοπιστία, στη βιωσιμότητα, και ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να φοβούνται.

Αντίθετα, είμαστε χαρούμενοι και θέλουμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ και ελπίζουμε επίσης για περισσότερους στο μέλλον. Έτσι, νομίζω ότι η πεποίθησή μου σήμερα είναι ότι το καταφέραμε αυτό, γιατί όταν έρχομαι στο γραφείο της Comergon, βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα. Είμαι ευπρόσδεκτος. Και αυτό το συναίσθημα είναι απολύτως αμοιβαίο. Δεν κάνουμε εξαγορές για λόγους μείωσης κόστους, αλλά είμαστε εδώ με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

IW: Θα υπάρξουν προσπάθειες αλλαγής επωνυμίας μετά την εξαγορά;

Γιώργος Ζαφειρίου: Στην πραγματικότητα, αυτό δείχνει τον ανοιχτό χαρακτήρα των νέων μας ιδιοκτητών. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, συζητήσαμε για την επωνυμία και είχαν την ευγένεια να μας ρωτήσουν αν θα θέλαμε να διατηρήσουμε για μια περίοδο δύο έως τριών ετών ένα συνδυασμένο όνομα, επειδή αναγνωρίζουν ότι η Comergon έχει μια πολύ ισχυρή επωνυμία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Είχαμε ένα ζήτημα, ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα κοινό όνομα που να αντηχεί καλά, επειδή η GrECo και η Comergon μοιράζονται πολλά φωνήεντα. Αποφασίσαμε, τελικά, ότι σύντομα θα επανατοποθετηθούμε ως GrECo Hellas και GrECo Cyprus και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτό. Νιώθουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Comergon, που βρίσκεται στην ελληνική αγορά για σχεδόν 30 χρόνια. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το επόμενο κεφάλαιο με τα νέα μας ονόματα, GrECo Hellas και GrECo Cyprus. Είμαστε έτοιμοι!

IW: Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη συνδυασμένη οντότητα και πώς σχεδιάζετε να τους επιτύχετε;

Γιώργος Ζαφειρίου: Το ζήτημα των μακροπρόθεσμων στόχων είναι κάτι που κατατάσσεται σημαντικά ψηλά στη συζήτηση που έχουμε με τον νέο μας συνεργάτη. Η GrECo είναι μια εταιρεία που επιτρέπει στην τοπική διοίκηση να λειτουργεί αρκετά ανεξάρτητα, αλλά είναι αποστολή μας να διατηρήσουμε την καλή μας ιστορία ανάπτυξης. Έχουμε αναπτυχθεί κατά περίπου 15% κάθε χρόνο τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια. Περισσότερο από αυτό, στην πραγματικότητα, πέντε-έξι χρόνια. Θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε τους τεράστιους πόρους που προσφέρει η GrECo, για να ενδυναμώσουμε τις ομάδες underwriting μας, τις ομάδες broking μας, να επωφεληθούμε από εξαιρετικά ανεπτυγμένες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει εσωτερικά η GrECo. Και όλα αυτά θα μας κάνουν πολύ πιο ανταγωνιστικούς, για να προσεγγίσουμε δυνητικούς πελάτες, να τους δείξουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε, να τους δείξουμε πόσο σημαντικοί μπορούμε να είμαστε ως συνεργάτες τους για την ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων τους και να αναπτυχθούμε μαζί τους ως αξιόπιστοι συνεργάτες.

Επιπλέον, οι νέοι μας ιδιοκτήτες μάς έχουν ενθαρρύνει να εξετάσουμε επίσης τις τοπικές εξαγορές. Φυσικά, όπως είπε πολύ σωστά ο Toni, εμείς, ως ομάδα, δεν θα αγοράζαμε ποτέ μια εταιρεία μόνο για να μεγαλώσουμε. Πρέπει να υπάρχει ταύτιση προσωπικοτήτων, ταύτιση ήθους, ταύτιση λειτουργιών. Πρέπει να είναι ένας εταιρικός μεσίτης, φυσικά, γιατί η ομάδα μας επικεντρώνεται στις εταιρικές ασφαλίσεις. Έτσι, αυτό θα είναι ένας δευτερεύων στόχος που θα έχουμε, ένας που θέλουμε να επιδιώξουμε, αλλά, φυσικά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους στόχους που θα επιδιώκουμε και ελπίζουμε ότι θα έρθει μια στιγμή που θα βρούμε τον ιδανικό υποψήφιο, θα τον πείσουμε για τις μεγάλες δυνατότητες ενός κοινού μέλλοντος και θα προχωρήσουμε και σε εξαγορές.

IW: Πώς οραματίζεστε το μέλλον του κλάδου σας και τι ρόλο θα παίξει ο όμιλος εταιρειών της GrECo στη διαμόρφωσή του;

Ante Banovac: Το ερώτημα για το μέλλον της ασφαλιστικής βιομηχανίας μας είναι δύσκολο να απαντηθεί. Κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον. Μπορεί να δούμε γεωπολιτικές αλλαγές. Μπορεί να δούμε αλλαγές στον καιρό, αλλαγές στο κλίμα. Παρ’ όλα αυτά, είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι παλιές μας αξίες της αξιοπιστίας για τους πελάτες μας και της αριστείας θα παραμείνουν και θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο.

Ένα δεύτερο σημείο είναι σίγουρα η ευελιξία. Και εμείς, ως εταιρεία, είμαστε ευέλικτοι μαζί, Comergon και GrECo, επειδή έχουμε επίπεδη ιεραρχία και πιστεύουμε, εμπιστευόμαστε και ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ευέλικτοι σε κάθε γεωγραφική περιοχή όπου βρισκόμαστε και επίσης στο κέντρο της ομάδας μας. Το τρίτο στοιχείο είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, με τις οποίες πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Έτσι, μπορείτε να δείτε την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, πιθανώς την πιο ισχυρή εξέλιξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος μέχρι τώρα.

Ήδη εργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές μας λειτουργίες, ειδικά στην πλευρά του back-end, διαχειριζόμενοι πολιτικές, διευκολύνοντας τις διαδικασίες για τους πελάτες μας, βελτιώνοντας και τελειοποιώντας την ποιότητα που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες μας: Να είμαστε ενημερωμένοι για τις τεχνολογικές εξελίξεις, να παραμένουμε ευέλικτοι μπροστά σε δυσμενείς αλλαγές που μπορεί να συμβούν στον κόσμο και, ταυτόχρονα, να τηρούμε τις αξίες που πάντα τηρούσαμε. Αυτά πιστεύω ότι θα κάνουν μια εταιρεία επιτυχημένη στο μέλλον για τους πελάτες της.

Their shared values and the level of internal processes, the family atmosphere, and the overall culture of the two companies brought them closer together, and today Comergon has become the strategic partner of GrECo in Greece and Cyprus. Their shared values and the level of internal processes, the family atmosphere, and the overall culture of the two companies brought them closer together, and today Comergon has become the strategic partner of GrECo in Greece and Cyprus.

IW exclusively met with Ante Banovac, COO of GrECo Holding, and George Zafeiriou, CEO of Comergon, at their offices in Athens. Through their joint interview, they present everything that led them to what they describe as “the perfect match,” a fact reflected in the chemistry we observed between them, leading them to officially announce the completion of their negotiations and their rebranding in the Southeast European market as GrECo Hellas and GrECo Cyprus.

Photo Credits

©Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι