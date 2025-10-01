Τους 3 «ελέφαντες» της αγοράς έδειξε ο Αλ. Σαρρηγεωργίου στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA Global Hellas–Cyprus

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, τόνισε στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA Global Hellas–Cyprus ότι η ελληνική κοινωνία και η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ως τους «τρεις ελέφαντες στο δωμάτιο»:

το κενό προστασίας στις συντάξεις,

το κενό στην υγεία,

και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως εξήγησε, το δημόσιο σύστημα συντάξεων δεν επαρκεί για τη γενιά των baby boomers που βγαίνει στη σύνταξη, ενώ οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικό κενό προστασίας στην υγεία. Η έννοια του «healthspan», δηλαδή της ποιοτικής και υγιούς ζωής, αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας, αλλά η κάλυψή της απαιτεί πόρους που μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων διαθέτει μέσω ιδιωτικής συμπληρωματικής ασφάλισης. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερους κινδύνους, όπως πρόσφατα φάνηκε σε καταστροφές που άφησαν ακάλυπτα δισεκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας το κράτος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σαρρηγεωργίου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου. Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κόσμο, οι ασφαλιστές που εκπαιδεύονται, προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και πιστεύουν στο επάγγελμά τους, ενισχύουν τον ρόλο τους προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις προστασίας στους πολίτες.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς και τελεί υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Επιβεβαιώνει τη σημασία του θεσμού στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ασφαλιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Insurance World, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και τις σημαντικές στιγμές από αυτήν την κορυφαία εκδήλωση για την ασφαλιστική αγορά.