Στη μαύρη αγορά πωλούνται τα προσωπικά δεδομένα, οι χάκερς ζητούν εκατομμύρια λίτρα

Νούμερο ένα στόχος στόχος των κυβερνοεγκληματιών έχει γίνει η ψηφιακή υγεία, σύμφωνα με την Cromar.

Τα νοσοκομεία αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες ευαίσθητων πληροφοριών, όπως προσωπικά δεδομένα υγείας, προσωπικά δεδομένα, οικονομικά αρχεία και αποτελέσματα εξετάσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν εξαιρετικά υψηλή αξία στη μαύρη αγορά και μπορούν να πωληθούν έως και 363 δολάρια ανά αρχείο.

Οι ιατρικοί φάκελοι περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες που διευκολύνουν την κλοπή ταυτότητας, την ασφαλιστική απάτη και τον εκβιασμό, καθιστώντας τα πολύ πιο προσοδοφόρα από τους αριθμούς πιστωτικών καρτών.

Οι πάροχοι υγείας είναι πιο πιθανό να πληρώσουν λύτρα για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Ransomware

Οι επιθέσεις ransomware μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας τα δίκτυα νοσοκομείων, να διακόψουν την πρόσβαση σε μηχανήματα υποστήριξης βεβαρημένων καταστάσεων, ακόμη και να απειλήσουν τη ζωή των ασθενών.

Μετωπικές επιθέσεις

Κάθε ψηφιακή συσκευή αποτελεί πιθανό σημείο εισόδου για επιτιθέμενους. Πολλές από αυτές τις συσκευές στερούνται ισχυρής ασφάλειας και η ενσωμάτωσή τους στα δίκτυα των νοσοκομείων αυξάνει τον κίνδυνο παραβίασης.

Παρωχημένες Υποδομές και Έλλειψη Επενδύσεων, μόνο το 4% επενδύει σε υποδομές

Πολλοί οργανισμοί υγείας βασίζονται σε παλαιά συστήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε σύγχρονες κυβερνοαπειλές. Η πολυπλοκότητα των ΙΤ υποδομών στην υγεία, σε συνδυασμό με την ανάγκη διαλειτουργικότητας μεταξύ τμημάτων, αυξάνει τον κίνδυνο.

Ελ. Ερμ.

