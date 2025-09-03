30.6 C
Στην αξία του οχήματος ανεβάζει το όριο για ζημιές από χαλαζόπτωση η Ατλαντική Ένωση

Αυτοκίνητο

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των συνεργατών της, η Ατλαντική Ένωση δημιουργεί νέα κάλυψη ιδίων ζημιών από χαλαζόπτωση.

Atlantiki Enosi logoΈτσι, με ελάχιστη προσαρμογή στην τιμολόγηση, ο περιορισμός αποζημίωσης των 2.500,00 € καταργείται και ως μέγιστο όριο πλέον ορίζεται η αξία του ασφαλισμένου οχήματος.

Η νέα κάλυψη είναι διαθέσιμη για νέες εργασίες από 1/9/2025 στα πακέτα Atlantic Plus / Atlantic Plus Eco ως προαιρετική και Atlantic Max ως βασική.

Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η προηγούμενη κάλυψη χαλαζόπτωσης, ενώ από τον Οκτώβριο του 2025 η υφιστάμενη κάλυψη, με όριο 2.500,00 €, θα αντικαθίσταται αυτόματα από τη νέα στις ανανεώσεις.

