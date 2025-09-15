ΣΠΑΤΕ: Νέο κάλεσμα στη διαμεσολάβηση στις αρχές του Οκτώβρη

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ) προετοιμάζει μια δυναμική παρέμβαση στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ Μαρία Δημητριάδη προανήγγειλε με το μήνυμα Save the Date τη νέα πρωτοβουλία του Συλλόγου, η οποία θα κορυφωθεί την 1η Οκτωβρίου 2025 σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά καθιστούν αναγκαία τη συλλογική συσπείρωση και την ισχυρή εκπροσώπηση του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΠΑΤΕ, σε στενή συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), επιχειρεί να κινητοποιήσει εκ νέου το σύνολο της διαμεσολάβησης, προτάσσοντας την ενότητα και τη θεσμική ισχύ που μπορεί να έχει μια κοινή, οργανωμένη φωνή.