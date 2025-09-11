28.3 C
Σεμινάριο ΕΙΑΣ με θέμα την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτου

Σε αναγνώριση του επείγοντος και σημαντικού θέματος της ασφαλιστικής απάτης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικής Απάτης στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς, και με σκοπό την επισκόπηση σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και αποτροπής του όλου προβλήματος της ασφαλιστικής απάτης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, Τρίτη 16 και Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, 16:00–19:20.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο Ανδρέας Σούλης, Διευθυντής Αποζημιώσεων P&C της ασφαλιστικής εταιρείας ERGO AMAE, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και πτυχιούχος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο κ. Σούλης είναι μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του Φιλικού Διακανονισμού.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και Αίτηση Εγγραφής θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΙΑΣ, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικής Απάτης στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, eiasinfo@eias.gr, 210 9219660/684.

Σημείωνεται ότι το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης λαμβάνει εκτενείς διαστάσεις και απασχολεί έντονα τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς απειλεί την ισορροπία των εργασιών και των αποτελεσμάτων τους. Παρατηρείται στο σύνολο σχεδόν των κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ ιδιαιτέρως συχνά και έντονα συναντάται στην καθημερινότητα των εργασιών του Κλάδου Αυτοκινήτου. Οι ίδιες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους μελετούν τις διαστάσεις του φαινομένου και τις επιπτώσεις του, ενώ εξετάζουν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης, πρόληψης και αποτροπής του.

