back to top
28.7 C
Athens
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαμεσολάβηση

Μετρώντας αντίστροφα για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, η μεγάλη ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ στο Ble Pavillon μπαίνει στην τελική ευθεία και ήδη προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους υποστηρικτές από ποτέ, με πλήθος χορηγών να δίνουν δυναμικά το «παρών», γεγονός που αποδεικνύει την αυξανόμενη αναγνώριση και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Συνδέσμου στην αγορά.

- Advertisement -

Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το Insurance World από τους Χορηγούς Επικοινωνίας, στηρίζοντας επικοινωνιακά μια βραδιά που φέρνει κοντά όλους τους κρίσιμους παίκτες του ασφαλιστικού οικοσυστήματος.

Η νέα διοίκηση του ΣΕΜΑ συνεχίζει βήμα βήμα να χτίζει την αναβάθμιση του ρόλου των μεσιτών, προτάσσοντας τον θεσμικό τους χαρακτήρα και ενισχύοντας τη θέση τους απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς.

- Advertisement -

Η βραδιά προδιαγράφεται ως το ετήσιο σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπου –όπως όλα δείχνουν– κανείς δεν θα λείψει.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Newsroom 3 -
Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Newsroom 3 -
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Διαβάστε περισσότερα

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Newsroom 3 -
Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών και συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Newsroom 3 -
Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Newsroom 3 -
Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, το ταμείο προσφέρει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη
Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

Newsroom 3 -
«Οι νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα είναι αυτοί που κληρονομούν μεγάλα χαρτοφυλάκια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διαμεσολάβηση

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διεθνείς Ειδήσεις

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Επαγγελματικά Ταμεία

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, το ταμείο προσφέρει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη
Πρόσωπα

Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

«Οι νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα είναι αυτοί που κληρονομούν μεγάλα χαρτοφυλάκια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2
Τα Νέα της Αγοράς

Χρήστος Μεγάλου: Η Εθνική Ασφαλιστική θα συμπληρώσει το πλήρες φάσμα προϊόντων της Πειραιώς

Πρόθεση της Τράπεζας, να γίνει ηγέτης και στον ασφαλιστικό κλάδο, με λύσεις που συνδυάζουν τραπεζικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.