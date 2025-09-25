ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Μετρώντας αντίστροφα για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, η μεγάλη ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ στο Ble Pavillon μπαίνει στην τελική ευθεία και ήδη προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους υποστηρικτές από ποτέ, με πλήθος χορηγών να δίνουν δυναμικά το «παρών», γεγονός που αποδεικνύει την αυξανόμενη αναγνώριση και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Συνδέσμου στην αγορά.

- Advertisement -

Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το Insurance World από τους Χορηγούς Επικοινωνίας, στηρίζοντας επικοινωνιακά μια βραδιά που φέρνει κοντά όλους τους κρίσιμους παίκτες του ασφαλιστικού οικοσυστήματος.

Η νέα διοίκηση του ΣΕΜΑ συνεχίζει βήμα βήμα να χτίζει την αναβάθμιση του ρόλου των μεσιτών, προτάσσοντας τον θεσμικό τους χαρακτήρα και ενισχύοντας τη θέση τους απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς.

- Advertisement -

Η βραδιά προδιαγράφεται ως το ετήσιο σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπου –όπως όλα δείχνουν– κανείς δεν θα λείψει.