ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Μετρώντας αντίστροφα για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, η μεγάλη ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ στο Ble Pavillon μπαίνει στην τελική ευθεία και ήδη προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους υποστηρικτές από ποτέ, με πλήθος χορηγών να δίνουν δυναμικά το «παρών», γεγονός που αποδεικνύει την αυξανόμενη αναγνώριση και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Συνδέσμου στην αγορά.
Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το Insurance World από τους Χορηγούς Επικοινωνίας, στηρίζοντας επικοινωνιακά μια βραδιά που φέρνει κοντά όλους τους κρίσιμους παίκτες του ασφαλιστικού οικοσυστήματος.
Η νέα διοίκηση του ΣΕΜΑ συνεχίζει βήμα βήμα να χτίζει την αναβάθμιση του ρόλου των μεσιτών, προτάσσοντας τον θεσμικό τους χαρακτήρα και ενισχύοντας τη θέση τους απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς.
Η βραδιά προδιαγράφεται ως το ετήσιο σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπου –όπως όλα δείχνουν– κανείς δεν θα λείψει.