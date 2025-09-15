back to top
23.8 C
Athens
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 89η ΔΕΘ 2025, διοργάνωσε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ειδική εκδήλωση στο ΕΕΘ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για ενεργό διάλογο με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στη Βόρεια Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία γνωριμίας, ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης για τη στρατηγική του Συνδέσμου, καθώς και για τα επίκαιρα ζητήματα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ: ο Κωστής Αλφιέρης, ο Νικόλαος Γαβρίλης, ο Νικόλαος Βαγιάννης, ο Απόστολος Ζηκούλης, ο Στυλιανός Κροκιδάς και ο Δημήτριος Σπανός.

Τις εργασίες προλόγισε ο Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας Νίκολαος Γαβρίλης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Λάσκος.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ Κωστής Αλφιέρης υπογράμμισε τον στρατηγικό στόχο του Συνδέσμου για ενίσχυση της παρουσίας του σε όλη την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε: «Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ θεωρούμε ότι δεν είμαστε ένας Σύνδεσμος μόνο για την Αθήνα. Μόνο ενωμένοι και συνεργαζόμενοι μπορούμε να ενισχύσουμε τον θεσμικό μας ρόλο, να κερδίσουμε μεγαλύτερη αναγνώριση από την πολιτεία, τους θεσμούς και την κοινωνία συνολικά».

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία γνωριμίας, ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης με μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Ο κ. Αλφιέρης τόνισε τη σημασία της συμμετοχής του ΣΕΜΑ στον δημόσιο διάλογο γύρω από μεγάλα θέματα ασφάλισης, από τις φυσικές καταστροφές και τις επαγγελματικές ασφαλίσεις μέχρι την υγεία και τις ευθύνες των επιχειρήσεων, και υπογράμμισε την ανάγκη διεύρυνσης της βάσης των μελών. «Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συζητήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τοπική αγορά και να καταθέσουν προτάσεις ώστε ο ΣΕΜΑ να γίνει ακόμη πιο χρήσιμος στην καθημερινότητά τους.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις πραγματοποίησαν ο κ. Κροκιδάς για την υποχρεωτική ασφάλιση περιουσίας των επιχειρήσεων και ο κ. Σπανός για την κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης.

Για πρώτη φορά με ξεχωριστή παρουσία στην 89η ΔΕΘ

Παράλληλα ο ΣΕΜΑ υποδέχθηκε στο Περίπτερο 2 – Stand 22 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης φορείς, επαγγελματίες και επισκέπτες, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία.

Η Επίτιμη Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ κα Αγγελική Νταλιάνη με τον Πρόεδρο του ΣΕΜΑ κ. Κωστή Αλφιέρη, τον Ταμία κ. Νικόλαο Βαγιάννη και το μέλος του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Κροκιδά (από δεξιά)
Η Επίτιμη Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ κα Αγγελική Νταλιάνη με τον Πρόεδρο του ΣΕΜΑ κ. Κωστή Αλφιέρη, τον Ταμία κ. Νικόλαο Βαγιάννη και το μέλος του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Κροκιδά (από δεξιά)

Το περίπτερο επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μέλη του ΣΕΜΑ στη Βόρεια Ελλάδα και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα.

Στους επισκέπτες διανεμήθηκε δωρεάν η περιοδική έκδοση του ΣΕΜΑ Brokers Time (τεύχος 80, Απρίλιος-Ιούνιος 2025), με κεντρικό αφιέρωμα στις τρομοκρατικές ενέργειες και στους πολιτικούς κινδύνους, και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και στην οικονομία. Ακόμη, διανεμήθηκε το ενημερωτικό έντυπο της ΕΑΔΕ με τίτλο «Θέλεις να ασφαλιστείς; Ενημερώσου υπεύθυνα», που παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο οδηγίες-διευκρινίσεις προς τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης και το καταναλωτικό κοινό.

Η κα Ευγενία Καφφετζή, τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας του ΣΕΜΑ, ξεφυλλίζει την περιοδική έκδοση του Broker’s Time (τεύχος 80, Απρίλιος–Ιούνιος 2025), με κεντρικό αφιέρωμα στις τρομοκρατικές ενέργειες και στους πολιτικούς κινδύνους και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και την οικονομία

Με τη φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση, ο ΣΕΜΑ αναδεικνύει τη σημασία των μεσιτών ασφαλίσεων ως στρατηγικών συμβούλων και δυναμικών εκπροσώπων της αγοράς, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα του κλάδου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

