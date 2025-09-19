Σε 6 πυλώνες και 12 έργα-κλειδιά η «στρατηγική» του Hassène Feki – Τι αποκάλυψε «μεταξύ τυρού και αχλαδίου» ο έμπειρος CEO της Groupama Ασφαλιστικής

Σε ένα cocktail event που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στα γραφεία της Groupama Ασφαλιστικής στη Νέα Σμύρνη, ο νέος CEO της εταιρείας, κ. Hassène Feki, παρουσίασε … «μεταξύ τυρού και αχλαδίου» τη νέα στρατηγική της ασφαλιστικής για την ελληνική αγορά, μιλώντας στους συνεργάτες για το όραμα και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Το Insurance World έδωσε το παρών και άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον έναν εξαιρετικά έμπειρο CEO, με δραστηριότητα στη ΝΑ Ευρώπη και φυσικά με έναν… γαλλικό αέρα! Έχοντας στο πλευρό του όλα τα στελέχη της εταιρείας, τα παρουσίασε ένα προς ένα, δείχνοντας αμεσότητα αλλά και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους, αφήνοντας τελευταίο (και όχι άδικα) τον χαρισματικό κ. Βαγγέλη Οικονομόπουλο, Εμπορικό Διευθυντή και στέλεχος με ισχυρή αποτελεσματικότητα στη δουλειά του, που αποτέλεσε –όπως φάνηκε– την «ψυχή της βραδιάς».

Χωρίς πολλές επισημότητες, ανάμεσα σε συνεργάτες και εκπροσώπους του Τύπου, ξεδίπλωσε τους έξι πυλώνες με τους οποίους θα κινηθεί η Groupama:

«Η στρατηγική μας βασίζεται σε 6 πυλώνες: κερδοφόρα ανάπτυξη, εστίαση στον πελάτη, μετασχηματισμός της σχέσης με τους μεσίτες και το δίκτυο, καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακή απόδοση και αριστεία. Για να στηρίξουμε αυτήν τη στρατηγική έχουμε ήδη ξεκινήσει 12 μεγάλα στρατηγικά έργα, που εσωτερικά αποκαλούμε “12 ετικέτες του Ηρακλή”. Δεν είναι ακατόρθωτα, γιατί έχουμε μια δυνατή ομάδα και θα διαθέσουμε όλους τους πόρους για να τα πετύχουμε».

«Αναπτυσσόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μας»

Μεταξύ άλλων, ο CEO υπογράμμισε τον συλλογικό χαρακτήρα των πρωτοβουλιών: «Δεν κάνουμε αυτές τις αλλαγές μόνο για εμάς· είναι εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε τη δραστηριότητά μας μαζί με τους συνεργάτες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών. Σας ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενη συνεργασία. Ας διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα».

Ήταν μια βραδιά που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις, όχι μόνο για το περιεχόμενο των ανακοινώσεων – ιδιαίτερα στα πηγαδάκια, που είχαν τον δικό τους ξεχωριστό παλμό. Για αυτά, όμως, θα επανέλθουμε…