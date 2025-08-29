back to top
31.6 C
Athens
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Πτωχευτικές ασφαλιστικές καλύψεις… Tι μέλλει γενέσθαι;

Newsroom 3

Πτωχευτικές ασφαλιστικές καλύψεις: τι άλλο μπορεί να είναι για τον ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ, από το χιλιοειπωμένο πτωχευτικό ασφάλιστρο αυτοκινήτου.

Ναι, το παρατηρεί ο ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ… έχουν γίνει τιμολογιακές αυξήσεις 2%, 5% και παραπάνω, και συνεχίζονται αυτές οι αυξήσεις. Συνεχίζονται, ταυτόχρονα, και οι ζημιές από τα ατυχήματα και οι αποζημιώσεις, που είναι υψηλότερες για τα νέας τεχνολογίας οχήματα και στέλνουν στο κόκκινο τον δείκτη αναλογίας ζημιών… πάνω από το 50%. Τι νόημα έχει να εμφανίζεις όγκο, όταν τα κεφαλαιακά αποθέματα λιγοστεύουν.

Και όσο και να λέμε για το δεκανίκι των ηλεκτρονικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου, έχουν συνεισφέρει αυτές τόσο… στον περιορισμό του δείκτη εξόδων; Αν βάλουμε το κόστος λειτουργίας τους… δύσκολα πολύ… οδηγείται ο ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ σε ένα τέτοιο συμπέρασμα… Όσο για το τελικό κόστος για τον καταναλωτή… δεν συμφέρει, γιατί στην περίπτωση ατυχήματος… έχεις να κάνεις με αυτοματοποιημένα μηχανήματα.

Εδώ υπάρχει και ο φόβος, αν υπάρξουν μεγάλες τιμολογιακές αυξήσεις, να διογκωθεί το φαινόμενο των ανασφάλιστων.

Και οι Ελευθέρας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλιστικές κάνουν τη δουλειά τους δίνοντας χαμηλό ασφάλιστρο, μόνο που στο τέλος κάποιοι ασφαλισμένοι βγαίνουν χαμένοι.

Πώς θα αντιστραφεί η πορεία του πτωχευτικού ασφαλίστρου; με την εφαρμογή της τηλεματικής; με την καθετοποίηση υπηρεσιών; με αυξήσεις; διώχνοντας χαρτοφυλάκια; βάζοντας μήπως όρους στους ασφαλισμένους οδηγούς;

