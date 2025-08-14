back to top
Social media και ασφάλιση: Η νέα εποχή στην προσέλκυση συνεργατών!

Newsroom 3

Στην εποχή όπου το ψηφιακό τοπίο καθορίζει τις επαγγελματικές επιλογές και την επικοινωνία, η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας κάνει αποφασιστικό βήμα προς την ψηφιακή στρατολόγηση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι προσέλκυσης νέων συνεργατών, βασισμένες σε προσωπικές συστάσεις και επαφές, πλέον αντικαθίστανται από στοχευμένες καμπάνιες στα social media, που αναδεικνύουν το επάγγελμα σε μια ευκαιρία σύγχρονη και ελκυστική για τη νέα γενιά.

Τα Facebook, Instagram, LinkedIn και TikTok δεν αποτελούν πλέον απλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά γίνονται τα βασικά εργαλεία με τα οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες προσελκύουν νέους επαγγελματίες. Η προβολή των πλεονεκτημάτων του επαγγέλματος —όπως η ευελιξία στο ωράριο, η αυτονομία, η σταθερότητα εισοδήματος και η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση— γίνεται με στοχευμένες καμπάνιες, που απευθύνονται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-40 ετών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά της Ελληνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, πάνω από το 60% των νέων ασφαλιστικών συμβούλων ανακάλυψαν το επάγγελμα μέσω ψηφιακών μέσων, ενώ το 70% των νέων προσλήψεων που γίνονται μέσω social media ανήκουν στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Παράλληλα, το 45% των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό τους για ψηφιακό marketing, εστιάζοντας στην προσέλκυση και ένταξη νέων συνεργατών.

Η ψηφιακή στρατολόγηση δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο προσέλκυσης, αλλά και το ίδιο το προφίλ του ασφαλιστικού συμβούλου, που πλέον πρέπει να διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες, ικανότητες επικοινωνίας μέσω online εργαλείων και να έχει διάθεση για συνεχή εκπαίδευση.

Παρότι οι ευκαιρίες είναι μεγάλες, η ψηφιακή στρατολόγηση φέρνει και προκλήσεις. Η ανάγκη για συνεχή κατάρτιση σε ψηφιακά εργαλεία, η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στα social media και η διατήρηση της προσωπικής σχέσης με τους πελάτες αποτελούν σημαντικά ζητήματα που απαιτούν ολιστική προσέγγιση από τις εταιρείες και τους ίδιους τους συμβούλους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πολλές εταιρείες επενδύουν πλέον σε δομημένα προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης, όπως webinars, ηλεκτρονικά σεμινάρια και mentoring, εξοπλίζοντας τους νέους ασφαλιστικούς συμβούλους με τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Τα στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι η ψηφιακή στρατολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια παροδική τάση, αλλά μια βασική προσαρμογή στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, που θα καθορίσει το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Η περαιτέρω αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή την τάση, δημιουργώντας μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική αγορά.

