Ψηφιακή απάτη: Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για υποκλοπή στοιχείων μέσω παραπλανητικών emails

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί το κοινό για την αύξηση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών emails. Τα μηνύματα αυτά υπόσχονται επιστροφή χρημάτων, αλλά στην πραγματικότητα αποσκοπούν στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Πώς αναγνωρίζονται τα παραπλανητικά μηνύματα

Τα ψεύτικα emails εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν προέρχονται από την επίσημη διεύθυνση @eopyy.gov.gr. Χρησιμοποιούν γενική προσφώνηση αντί για το πραγματικό όνομα του ασφαλισμένου, ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και δημιουργούν αίσθηση επείγοντος για άμεση δράση.

Οδηγίες για τους ασφαλισμένους

Οι παραλήπτες δεν πρέπει να πατούν συνδέσμους ή να απαντούν στα μηνύματα. Ακόμα και αν έχουν ήδη αλληλεπιδράσει, πρέπει να μη δώσουν κανένα στοιχείο, να διαγράψουν αμέσως το email, να ενημερώσουν την τράπεζά τους, να αλλάξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης και να παρακολουθούν στενά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

