back to top
28.3 C
Athens
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πρώτο κουδούνι με προτεραιότητα την Οδική Ασφάλεια – Το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» δίπλα στους μαθητές σε κάθε τους βήμα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αυτοκίνητο

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» βρίσκεται και φέτος δίπλα στους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους οδηγούς, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια στο δρόμο αποτελεί θεμέλιο για μια δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά.

Στην ιστοσελίδα του ΙΟΑΣ διατίθενται αναλυτικές συμβουλές για ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο, ενώ οι δράσεις του Ινστιτούτου συνεχίζονται με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

- Advertisement -

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Moving STARS»«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», και «Ασφαλώς Ποδηλατώ», ενώ οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα «Μικρά Οχήματα – Μεγάλη Ευθύνη» και «Κάν’το Σωστά». Το «Moving STARS», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ σε συνεργασία με οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αναγνωριστεί ως Βέλτιστη Πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Advertisement -

Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους ακολουθώντας την εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Road Safety Academy (www.roadsafetyacademy.eu).

Η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά δήλωσε: «Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, καλούμε όλους –γονείς, εκπαιδευτικούς και οδηγούς– να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν και να επιστρέφουν με ασφάλεια από το σχολείο. Η προστασία της ζωής των παιδιών είναι ευθύνη και προτεραιότητα όλων μας. Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τις καμπάνιες ενημέρωσης και τη συνεργασία μας με την Πολιτεία, συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας για να χτίσουμε μια κοινωνία με σεβασμό, υπευθυνότητα και ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή στο δρόμο».

Μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 340.000 μαθητές και 8.200 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ΕΕΑΕ ξανά δυναμικά στο πλευρό των μελών της

Newsroom 3 -
Στην πρώτη φθινοπωρινή της ανακοίνωση, η Ένωση δίνει το στίγμα για μια περίοδο έντονης δράσης και υποστήριξης προς τα μέλη της
Διαβάστε περισσότερα

Πώς στηρίζουμε τα παιδιά κατά την επιστροφή στο σχολείο; Οι ειδικοί απαντούν

Newsroom 3 -
Η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί συνέταξε έναν οδηγό που βοηθά γονείς-φροντιστές να υποστηρίξουν τα παιδιά αυτή τη μεταβατική περίοδο
Διαβάστε περισσότερα

Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Newsroom 3 -
Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή - Τι προσφέρουν οι εταιρείες και πού κυμαίνονται οι τιμές
Διαβάστε περισσότερα

Τι δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας για τις νέες ασφαλιστικές διατάξεις

Newsroom 3 -
Για τις ασφαλιστικές και άλλες διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Μήνυμα της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΕΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Newsroom 3 -
Το ΕΕΑ δηλώνει πως θα συνεχίσει μέσω της Επιτροπής να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόοδο της νέας γενιάς
Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Newsroom 3 -
Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
Διαβάστε περισσότερα

H Eurolife αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης ζημιών αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Σκοπός της εταιρείας, να βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε πελάτες και συνεργάτες, με ταχύτητα, διαφάνεια και σαφήνεια
Διαβάστε περισσότερα

Η Insurance Europe απαντά για τις επικουρικές συντάξεις

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η ομοσπονδία τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα ευρωπαϊκά πλαίσια πρέπει να είναι πρακτικά και ευέλικτα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την ΤΝ και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Η εκδήλωση ανέδειξε το ρόλο του ΑΙ για την εξέλιξη του δημόσιου τομέα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα
Cyber

Kaspersky Next XDR Optimum: Πρωτοποριακή λύση κυβερνοασφάλειας, ειδικά σχεδιασμένη ΜμΕ

Τα νέα προϊόντα προσφέρουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχυρή προστασία, αυτοματοποιημένες δυνατότητες και εύκολη εγκατάσταση-διαχειρίση
Υγεία

Υποχρεωτική συμμετοχή ειδικευμένων ιατρών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Εγκύκλιος του Θεμιστοκλέους

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ραντεβού των ΤΕΙ θα αναρτώνται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ
Θεσμικοί φορείς

Μήνυμα της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΕΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Το ΕΕΑ δηλώνει πως θα συνεχίσει μέσω της Επιτροπής να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόοδο της νέας γενιάς
Θεσμικοί φορείς

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.