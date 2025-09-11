Πρώτο κουδούνι με προτεραιότητα την Οδική Ασφάλεια – Το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» δίπλα στους μαθητές σε κάθε τους βήμα

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» βρίσκεται και φέτος δίπλα στους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους οδηγούς, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια στο δρόμο αποτελεί θεμέλιο για μια δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά.

Στην ιστοσελίδα του ΙΟΑΣ διατίθενται αναλυτικές συμβουλές για ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο, ενώ οι δράσεις του Ινστιτούτου συνεχίζονται με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Moving STARS», «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», και «Ασφαλώς Ποδηλατώ», ενώ οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα «Μικρά Οχήματα – Μεγάλη Ευθύνη» και «Κάν’το Σωστά». Το «Moving STARS», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ σε συνεργασία με οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αναγνωριστεί ως Βέλτιστη Πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους ακολουθώντας την εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Road Safety Academy (www.roadsafetyacademy.eu).

Η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά δήλωσε: «Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, καλούμε όλους –γονείς, εκπαιδευτικούς και οδηγούς– να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν και να επιστρέφουν με ασφάλεια από το σχολείο. Η προστασία της ζωής των παιδιών είναι ευθύνη και προτεραιότητα όλων μας. Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τις καμπάνιες ενημέρωσης και τη συνεργασία μας με την Πολιτεία, συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας για να χτίσουμε μια κοινωνία με σεβασμό, υπευθυνότητα και ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή στο δρόμο».

Μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 340.000 μαθητές και 8.200 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα.