«Πρόσβαση για όλους: ψηφιακές λύσεις με ανθρώπινο πρόσωπο» παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί στη ΔΕΘ

Τη σημασία αξιοποίησης ψηφιακών λύσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους ανέδειξαν οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου από το Περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η ΔΕΘ.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, αρμόδιο για τον συντονιστικό μηχανισμό για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

- Advertisement -

Συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) Ηλίας Αποστολόπουλος εκ μέρους της ΚΕΔΕ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Σπύρος Δενάζης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Bασίλης Χαρμανδάρης, καθώς και ο Γεράσιμος Φεσσιάν, μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η «Πλατφόρμα καταγραφής ευάλωτων ομάδων και εμποδιζόμενων ατόμων». Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υλοποιεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα ενταχθεί στο gov.gr, θα συνδέεται με το 112 και θα καλύπτει όλους τους Δήμους της χώρας. Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και μέσω των Δήμων, αλλά και συλλόγων ΑμεΑ για άτομα που δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους την εγγραφή. Πρόκειται για μια σημαντική τεχνολογική λύση, η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον έγκαιρο εντοπισμό τους και την άμεση επέμβαση των αρμόδιων αρχών. Επίσης, είναι ένα εργαλείο για τους Δήμους και τους συλλόγους ΑμεΑ, ώστε να χαρτογραφούν τις ανάγκες και να σχεδιάζουν λύσεις (π.χ. ράμπες, ειδικά σχολεία, ασφαλείς διαδρομές), καθώς και για τη δημιουργία αξιόπιστων στοιχείων για ΑμεΑ και ηλικιωμένους σε κάθε Δήμο.

- Advertisement -

Η προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή «MyStreet», η οποία έχει στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών ανεμπόδιστα στους κοινόχρηστους χώρους. Οι πολίτες μέσω ενός διαδραστικού χάρτη βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως για παράδειγμα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις, όπως η «παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ», μπορούν να το καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής. Επιπλέον, θα ενταχθούν στο «MyStreet» οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Με εργαλεία όπως η πλατφόρμα καταγραφής ευάλωτων ομάδων και το «MyStreet», κάνουμε πράξη το αυτονόητο: ότι καμία και κανένας δε θα μείνει μόνος του και ότι οι πόλεις μας ανήκουν σε όλους, ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς. Συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως ένας σεισμός, θα μπορέσουμε όλοι να αντιδράσουμε άμεσα και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Όμως για πολλούς συμπολίτες μας αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουν πρόσβαση σε έξοδο κινδύνου, ότι θα λειτουργεί το ασανσέρ ή ότι θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με ένα τηλέφωνο. Η πραγματική ευθύνη μιας οργανωμένης Πολιτείας είναι να σχεδιάζει όχι μόνο για τις συνηθισμένες περιπτώσεις, αλλά για εκείνες τις δύσκολες, απρόβλεπτες συνθήκες που η κλιματική κρίση κάνει όλο και πιο συχνές. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποκτά πραγματική αξία όταν έχει κοινωνικό πρόσημο, βελτιώνει την καθημερινότητα και εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με ουσιαστικό αποτύπωμα αφού επιτρέπει την έγκαιρη και ασφαλή αναγνώριση των συμπολιτών μας που χρήζουν ειδικής φροντίδας, ώστε οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να μπορούν να παρέμβουν εγκαίρως, στοχευμένα και με γνώση των πραγματικών αναγκών. Δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό εργαλείο. Είναι μια δήλωση προτεραιότητας για τον άνθρωπο – για τον πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη και για την Πολιτεία που επιλέγει να μην αφήσει κανέναν πίσω. Η Πολιτική Προστασία της νέας εποχής στηρίζεται σε τέσσερις αλληλένδετους πυλώνες: πρόληψη, ετοιμότητα, έγκαιρη προειδοποίηση και άμεση δράση. Η σημερινή μας πρωτοβουλία τους υπηρετεί όλους».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Στην περίπτωση μίας φυσικής καταστροφής, όλοι μας θα λάβουμε στο κινητό μας μήνυμα από το 112, που θα μας δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να πράξουμε. Υπάρχουν όμως και συμπολίτες μας που δεν μπορούν να αντιδράσουν, λόγω φυσικής αδυναμίας ή κινητικής δυσκολίας. Για τους συμπολίτες μας αυτούς δημιουργήθηκε το SafeAmea από το Πολυτεχνείο Πατρών, για τους ανθρώπους δηλαδή που η πολιτική προστασία πρέπει να προστρέξει σε περίπτωση ανάγκης. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που αυτή η προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε όταν ήμουν Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, πλέον ευοδώθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, καθώς και στους Υπουργούς Άκη Σκέρτσο, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Παπαστεργίου, που πίστεψαν σε αυτό, με αποτέλεσμα σήμερα να γίνεται πράξη».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη : «Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας συνιστά στρατηγική επιλογή με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα. Η χαρτογράφηση των προσβάσιμων υποδομών που γίνεται μέσω της εφαρμογής MyStreet του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο εντοπισμού ελλείψεων και προγραμματισμού παρεμβάσεων. Η εφαρμογή συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στον δημόσιο χώρο. Αφετέρου, η νέα, καινοτόμος ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει την καταγραφή της τοποθεσίας και των ιδιαίτερων αναγκών ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, διευκολύνει τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να τους εντοπίζουν και να προσφέρουν βοήθεια σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν απόδειξη ότι επενδύουμε σε λύσεις που αξιοποιούν τα δεδομένα και την τεχνολογία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των πολιτών, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε πολίτης απολαμβάνει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στον δημόσιο χώρο».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ Δημήτρη Παπαστεργίου, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Προέδρου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) Ηλία Αποστολόπουλο εκ μέρους της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα για την «Πλατφόρμα καταγραφής ευάλωτων ομάδων και εμποδιζόμενων ατόμων». Επιπλέον, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Ε., Bασίλης Χαρμανδάρης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, κυρίως για τα άτομα με αναπηρία. Το Ι.Τ.Ε. λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του gov.gr, ενώ εκπαιδεύει στελέχη του Δημοσίου σε αρχές καθολικού σχεδιασμού και συμμετέχει σε έργα και δράσεις που εντάσσονται στη Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020–2025.