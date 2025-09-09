Προετοιμασία από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εξ αποστάσεως προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικού πράκτορα. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, όπως έχει ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Η κατοχή του πιστοποιητικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων διαμεσολάβησης οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο τηλέφωνο: 2310 492270 και στο email: edu@intersalonica.gr.