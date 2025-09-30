ΠΟΕΔΗΝ για τους νέους Oργανισμούς των νοσοκομείων: Ανάπτυξη ή υποβάθμιση του ΕΣΥ

Την έντονη ανησυχία για την κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και τον κίνδυνο μετατροπής τους σε Κέντρα Υγείας εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, καθώς το Υπουργείο Υγείας προωθεί τη σύσταση νέων οργανισμών στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η ανανέωση των οργανισμών κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι χρονολογούνται από το 2012 και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες περίθαλψης. Ωστόσο, η εφαρμογή της νέας εγκυκλίου προκαλεί έντονη ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και εργαζόμενους, καθώς διαφαίνεται ο κίνδυνος απώλειας του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα πολλών μικρών και μεσαίων νοσοκομείων της περιφέρειας.

- Advertisement -

Η πρόβλεψη για ενιαίο οργανισμό σε νοσοκομεία που υπάγονται στο ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με κοινές διευθύνσεις στις ανεπτυγμένες υπηρεσίες, οδηγεί στην κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων μονάδων. Νοσοκομεία όπως είναι του Μεσολογγίου, της Κυπαρισσίας, της Κύμης και της Αμαλιάδας κινδυνεύουν να μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας, γεγονός που θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των ασθενών και στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της περιφέρειας.

Οι συνέπειες της κατάργησης της αυτοτέλειας

- Advertisement -

Η απώλεια της διοικητικής και λειτουργικής αυτονομίας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των κενών θέσεων, όπως προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικήςς δικτύωσης ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει οι υφιστάμενοι οργανισμοί δεν περιλαμβάνουν πολλές από τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, ενώ εμφανίζονται 20.000 κενές οργανικές θέσεις, στην πραγματικότητα τα κενά είναι πολύ περισσότερα. Η αύξηση των κλινών ΜΕΘ κατά την πανδημία από 450 σε 1.250 και η σημερινή λειτουργία μόλις 850 κλινών, λόγω ελλείψεων προσωπικού, καταδεικνύει την ανάγκη για άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, οι ισχύοντες οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς δεν περιλαμβάνουν θέσεις για επαγγέλματα υγείας που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΤΕΙ σε ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων και να δυσχεραίνεται η διαδικασία προσλήψεων.

Η υποβάθμιση της περιφέρειας και οι επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια

Η Ελλάδα διαθέτει μόλις 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 5,3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παρά τη χαμηλή αναλογία, πολλές κλίνες στην περιφέρεια δεν λειτουργούν με ασφάλεια λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι ελκυστικό για τους επαγγελματίες, εξαιτίας των χαμηλών μισθών, των εξαντλητικών ωραρίων, της μη ένταξης στα ΒΑΕ, της μη μονιμοποίησης των συμβασιούχων και της έλλειψης κινήτρων.

Η απώλεια του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα των περιφερειακών νοσοκομείων επιβαρύνει τα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου, όπου το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών προέρχεται από άλλους νομούς.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr