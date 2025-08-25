back to top
30.2 C
Athens
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Newsroom 3

Υγεία

Παρά την υπερεπάρκεια ιατρών στη χώρα, η ελκυστικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) παραμένει χαμηλή. Τα μέτρα που θεσπίστηκαν το 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του ιατρικού προσωπικού, με τις αποχωρήσεις να υπερτερούν των προσλήψεων.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) κάνει λόγο για αποτυχία των μέτρων ενίσχυσης του ΕΣΥ αφού στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν περίπου 68.000 ιατροί εντός της επικράτειας και επιπλέον 19.000 στο εξωτερικό, παρατηρείται απροθυμία ένταξής τους στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων: Τα στοιχεία Μαΐου–Ιουλίου 2025

Από την ολοκλήρωση των μέτρων τον Οκτώβριο του 2024, ο ΠΙΣ καταγράφει καθημερινά μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ τις προσλήψεις, συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις ιατρών στο ΕΣΥ. Οι πρώτες καταγραφές έως τον Απρίλιο του 2025 ήταν ήδη αρνητικές. Ωστόσο, από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2025, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά:
• Οι προσλήψεις υπολείπονται του αθροίσματος των παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων.
• Το ισοζύγιο του 2025 είναι χειρότερο από εκείνο του 2024, πριν τη λήψη των μέτρων.

