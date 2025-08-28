back to top
31.6 C
Athens
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Newsroom 3

Διεθνείς Ειδήσεις

Σάλο στις ΗΠΑ προκάλεσε η είδηση ότι ο Demetre Daskalakis αποχωρεί καταγγέλλοντας πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια. O Ελληνικής καταγωγής επιστήμονας είχε υπηρετήσει και ως διευθυντής της Διεύθυνσης Πρόληψης HIV/AIDS στο CDC και αργότερα ως αναπληρωτής συντονιστής της ομοσπονδιακής αντιμετώπισης της mpox. 

Σε μια δραματική εξέλιξη που συγκλονίζει τον χώρο της δημόσιας υγείας, ο  Ελληνοαμερικανός επικεφαλής του CDC, Dr. Demetre Daskalakis, υπέβαλε την παραίτησή του καταγγέλλοντας τον Donald Trump και τον RFK Jr. για «απειλή κατά της ζωής των Αμερικανών» σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης them.us. Με σκληρή επιστολή, ο κ.Daskalakis προειδοποιεί ότι η πολιτικοποίηση της επιστήμης και η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες ζωών.

«Το CDC έχει μετατραπεί σε πολιτικό όπλο»

Ο πρώην επικεφαλής του CDC δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ως «πολιτικό όπλο» υπό την ηγεσία του Trump, καταγγέλλοντας ότι οι πολιτικές αποφάσεις βασίζονται σε «πρόχειρα βίντεο και αναρτήσεις» και όχι σε επιστημονικά δεδομένα. «Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το CDC για να παράγει πολιτικές που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες κατά RFK Jr. για παραποίηση δεδομένων και επικίνδυνες πολιτικές

Ο Dr. Daskalakis στρέφεται ευθέως κατά του RFK Jr., κατηγορώντας τον για «ριζική έλλειψη διαφάνειας» και «χειραγώγηση των δεδομένων» με στόχο πολιτικά οφέλη. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αλλαγές στις συστάσεις για τα εμβόλια, ειδικά για παιδιά και εγκύους, είναι «απειλητικές για τη ζωή» και ότι η περιθωριοποίηση των επιστημόνων και η απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών «μπορεί να κοστίσει ζωές».

Αλυσιδωτές παραιτήσεις και απομάκρυνση της διευθύντριας του CDC

Η παραίτηση του Daskalakis έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της νέας διευθύντριας του CDC, Susan Monarez, η οποία αρνήθηκε να στηρίξει τις αντιεπιστημονικές πολιτικές του RFK Jr. Πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι του CDC ακολούθησαν τον Daskalakis στην έξοδο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

