Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Η Syndea υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της φροντίδας των κατοικίδιων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Σήμερα, 8 Αυγούστου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ζώα, που συχνά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Η περίπτωση της Choupette, της γάτας του Karl Lagerfeld, η οποία έγινε κληρονόμος της περιουσίας του, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγάπης και της φροντίδας που μπορούν να λάβουν τα κατοικίδια.

Η Syndea Insurance υπενθυμίζει ότι η έννοια της ασφάλειας επεκτείνεται και στα ζώα συντροφιάς, τα οποία αξίζουν εξειδικευμένη προστασία και φροντίδα: «Μέσω στοχευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων, προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να διασφαλίσουν την υγεία και την ευημερία των κατοικιδίων τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ηρεμία και ασφάλεια».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Choupette διατηρεί δικό της λογαριασμό στο Instagram με περισσότερους από 270.000 ακόλουθους, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν τα κατοικίδια στην κοινωνία και στην καθημερινότητά μας.

Η ασφάλεια, άλλωστε, αποτελεί πρωτίστως μια πράξη φροντίδας.

