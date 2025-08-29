back to top
Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Newsroom 3

Κάθε χρόνο, χιλιάδες φοιτητές αφήνουν το οικογενειακό σπίτι και μετακομίζουν σε νέες πόλεις. Μαζί με τις σπουδές, αναλαμβάνουν και ευθύνες για το σπίτι και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Η ανάγκη προστασίας δημιουργεί μια νέα, αναδυόμενη αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Εταιρείες όπως η Υδρόγειος Ασφαλιστική με το πρόγραμμα «Γέφυρα Ζωής», η Εθνική Ασφαλιστική με το «Full Προστασία Κατοικίας» και η Alpha Bank με το «Alpha Safe Home» προσφέρουν καλύψεις για ζημιές από πυρκαγιά, διαρροές, κλοπή ή αστική ευθύνη. Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλά, συνήθως από 30 έως 50 ευρώ τον χρόνο, προσιτά για τους φοιτητές και σταθερά για τις εταιρείες.

Η αγορά δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη κατοικίας. Υπάρχουν ευκαιρίες για επιπλέον προϊόντα, όπως ασφάλεια υγείας, ταξιδιωτική ασφάλεια ή προστασία προσωπικών αντικειμένων εκτός σπιτιού. Η στοχευμένη προσέγγιση φοιτητών και γονέων βοηθά τις ασφαλιστικές να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να ανοίξουν δρόμους για μακροχρόνιες συνεργασίες.

Με χαμηλό ρίσκο, σταθερά έσοδα και δυνατότητες ανάπτυξης, η αγορά φοιτητικών σπιτιών αποτελεί στρατηγική ευκαιρία. Προσφέρει οικονομική προσιτότητα για τους νέους ασφαλισμένους και ανάπτυξη για τις εταιρείες που επενδύουν σε αυτήν.

