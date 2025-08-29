Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Κάθε χρόνο, χιλιάδες φοιτητές αφήνουν το οικογενειακό σπίτι και μετακομίζουν σε νέες πόλεις. Μαζί με τις σπουδές, αναλαμβάνουν και ευθύνες για το σπίτι και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Η ανάγκη προστασίας δημιουργεί μια νέα, αναδυόμενη αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. - Advertisement -

Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Εταιρείες όπως η Υδρόγειος Ασφαλιστική με το πρόγραμμα «Γέφυρα Ζωής», η Εθνική Ασφαλιστική με το «Full Προστασία Κατοικίας» και η Alpha Bank με το «Alpha Safe Home» προσφέρουν καλύψεις για ζημιές από πυρκαγιά, διαρροές, κλοπή ή αστική ευθύνη. Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλά, συνήθως από 30 έως 50 ευρώ τον χρόνο, προσιτά για τους φοιτητές και σταθερά για τις εταιρείες.

Η αγορά δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη κατοικίας. Υπάρχουν ευκαιρίες για επιπλέον προϊόντα, όπως ασφάλεια υγείας, ταξιδιωτική ασφάλεια ή προστασία προσωπικών αντικειμένων εκτός σπιτιού. Η στοχευμένη προσέγγιση φοιτητών και γονέων βοηθά τις ασφαλιστικές να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να ανοίξουν δρόμους για μακροχρόνιες συνεργασίες.

- Advertisement -

Με χαμηλό ρίσκο, σταθερά έσοδα και δυνατότητες ανάπτυξης, η αγορά φοιτητικών σπιτιών αποτελεί στρατηγική ευκαιρία. Προσφέρει οικονομική προσιτότητα για τους νέους ασφαλισμένους και ανάπτυξη για τις εταιρείες που επενδύουν σε αυτήν.