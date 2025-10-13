22.3 C
Ορίζων Ασφαλιστική: Προτεραιότητα η πρόληψη και η μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών

Newsroom 3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης του Κινδύνου Φυσικών Καταστροφών, η Ορίζων Ασφαλιστική υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής προετοιμασίας απέναντι σε φυσικά φαινόμενα που απειλούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία τονίζει ότι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση είναι τα βασικά εργαλεία για την προστασία της κοινωνίας. Μέσα από δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνική ασφάλεια, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και ανθεκτικού κόσμου.

«Η γνώση, η πρόληψη και η δράση μπορούν και σώζουν ζωές», σημειώνει η Ορίζων Ασφαλιστική, επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης προετοιμασίας για κάθε κίνδυνο.

Με 60 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η Ορίζων Ασφαλιστική συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη και στην ασφάλεια, προτρέποντας όλους να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

