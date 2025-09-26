back to top
Οι συνεργάτες του ΠΑΡΟΝ συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα Σπουδών «AI & Technology Architect in Risk Management and Financial Planning» του IFAAcademy.

Newsroom 3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης «The AI Powerful Advisor», το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σχεδιάστηκε αποκλειστικά για επαγγελματίες της ασφάλισης και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ συνεργάτες του Ασφαλιστικού Γραφείου ΠΑΡΟΝ, οι οποίοι έλαβαν ενεργά μέρος σε ένα έξι μηνών εντατικό εκπαιδευτικό ταξίδι και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις, αποκτώντας νέες δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το IFAAcademy με εισηγητή τον Παναγιώτη Λελεδάκη, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτή, σε έναν φορέα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού χώρου. Στόχος του είναι να γεφυρώνει τη γνώση με την πράξη, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Eurolife FFH, που στηρίζει διαχρονικά την εκπαίδευση και την εξέλιξη των συνεργατών της. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Eurolife FFH επενδύει στη γνώση, την τεχνολογία και την προσαρμοστικότητα, ώστε να προετοιμάζει τον ασφαλιστικό κλάδο για τις προκλήσεις του αύριο.

Το ΠΑΡΟΝ, με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και συνεχείς επενδύσεις στους ανθρώπους του, επιβεβαιώνει ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές που κάνουν την ασφάλιση πιο σύγχρονη, ανταγωνιστική και πελατοκεντρική.

Η κ. Χριστίνα Φυτέα είπε για το πρόγραμμα: «Στο ΠΑΡΟΝ εξελίσσουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας, ώστε να πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και να προσφέρουν υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά για κάθε πελάτη».

Το «The AI Powerful Advisor» είναι ένα πρακτικό πρόγραμμα που έμαθε στους συμμετέχοντες να εξοικονομούν χρόνο, να αυτοματοποιούν έως και το 70% της καθημερινής τους εργασίας, να δημιουργούν μοναδικές ψηφιακές εμπειρίες για τους πελάτες.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία για τους συνεργάτες του ΠΑΡΟΝ, αλλά και ένα ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι μελλοντική υπόθεση, αλλά παρόν που ήδη διαμορφώνει το αύριο.

