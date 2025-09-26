Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που αφορούν όχι μόνο στην ανάπτυξή τους, αλλά και στη διατήρηση της ίδιας τους της βιωσιμότητας.

Η Coface, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της σωστής στρατηγικής στη διαχείριση απαιτήσεων, σημειώνοντας ότι το μέγεθος των ΜμΕ συχνά δεν αφήνει περιθώρια για λάθη ή αστοχίες.

Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αβεβαιότητες, όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι μεταβολές στη ζήτηση και οι πιέσεις στη ρευστότητα. Για τον λόγο αυτό, η Coface προτείνει δέκα στοχευμένες πρακτικές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να θωρακίσουν τις δραστηριότητές τους απέναντι σε κινδύνους.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

την προσεκτική αξιολόγηση της φερεγγυότητας πελατών

την οργάνωση ενός συστήματος έγκαιρης παρακολούθησης εισπράξεων

την ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης κινδύνων

καθώς και τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και ασφαλιστικών προϊόντων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη προστασία.

«Στην Coface διαθέτουμε την τεχνογνωσία να στηρίξουμε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, ώστε να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της», τονίζουν στελέχη της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έναν οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.

