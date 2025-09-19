ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Eνημερωτική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας, με θέματα την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2025-2027 και τις σημαντικές αλλαγές στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης-Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΕΑΠΑΕ).

Στην εκδήλωση μίλησαν οι:

• Χρήστος Παπαδόγιαννης, Πρόεδρος ΟΑΣΕ & Πρόεδρος ΔΣ ΤΕΑΕΑΠΑΕ

• Γιάννης Πετσαλάκης, Γραμματέας ΟΑΣΕ & Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΤΕΑΕΑΠΑΕ

• Σταύρος Ξηρόπουλος, Ταμίας ΟΑΣΕ, μέλος ΔΣ ΕΚΑ & ΔΣ ΤΕΑΕΑΠΑΕ

• Γιώργος Συκαμιάς, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

Τη συζήτηση συντόνισε η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ειρήνη Ζαμπάτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην ομιλία του ο Χ. Παπαδογιάννης τόνισε τα εξής βασικά σημεία:

Οι τρεις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν υπογραφεί από το 2019 μέχρι σήμερα δείχνουν τη δύναμη της ενότητας και της κοινής προσπάθειας όλων των σωματείων του χώρου.

Η νέα Κλαδική Σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση των μισθών των εργαζομένων αλλά και στην αύξηση των συντάξεων, εφόσον η σύνταξη υπολογίζεται επί του 5ου κλιμακίου της ΣΣΕ τουλάχιστον για τους παλιούς ασφαλισμένους.

Το Ταμείο αποτελεί πρότυπο, με ποσοστό ανακεφαλαιοποίησης από 30% το 2012 σε 97-98% σήμερα, με εκσυγχρονισμένες διαδικασίες, ψηφιοποίηση και σωστό σχεδιασμό,

εξασφαλίζοντας συντάξεις για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους. Αναμένεται από 1/1/2026, μετά την έγκριση των εποπτικών αρχών, να εφαρμοστούν για πρώτη φορά ατομικοί λογαριασμοί – μια μεγάλη τομή στην επικουρική ασφάλιση.

Εκτός από συντάξεις, το Ταμείο προσφέρει και πρόσθετες παροχές, όπως παιδικές

κατασκηνώσεις το καλοκαίρι και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία για τα μέλη και τις οικογένειές τους.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση, όπου οι εργαζόμενοι έθεσαν ερωτήσεις και πήραν

διευκρινίσεις, ενώ στο τέλος διανεμήθηκε ο νέος Οδηγός Ασφάλισης & Παροχών του ΤΕΑΕΑΠΑΕ.