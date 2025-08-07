back to top
33 C
Athens
Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025

Ο ΣΕΒ πρωτοστατεί στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας – Κομβικός ο ρόλος της κας Φιλίππα Μιχάλη

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν σήμερα βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) αναλαμβάνει ενεργό ρόλο μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή όλων στην αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς.

Καθοριστική είναι η συμβολή της κας Φιλίππα Μιχάλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της NN Hellas, καθώς και επικεφαλής της Επιτροπής Συμπερίληψης και Ισότητας του ΣΕΒ, η οποία ηγείται δράσεων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης, την υποστήριξη της επανένταξης γυναικών άνω των 50 ετών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην προβολή τεχνικών και τεχνολογικών επαγγελμάτων ως ελκυστικών επιλογών για τις γυναίκες.

- Advertisement -

Πρόσφατα, ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, ενώ παράλληλα διοργάνωσε συνέδριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σημασία της ισότητας στην ηγεσία των επιχειρήσεων.

Συνάντηση Δ. Μιχαηλίδου με αντιπροσωπεία ΣΕΒ για την ισότητα

- Advertisement -

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής την κα Μιχάλη, συναντήθηκε με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας για την προώθηση της συμπερίληψης και της ισότητας στην εργασία. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κα Ράνια Εκατερινάρη, το μέλος της Επιτροπής κα Χριστίνα Χαλκιαδάκη και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Δώρα Οικονόμου.

Για την ασφαλιστική αγορά, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα, τέτοιες πολιτικές συνιστούν θεμέλιο για ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εταιρικό οικοσύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η παρουσία της κας Φιλίππα Μιχάλη στον κεντρικό σχεδιασμό αυτών των πρωτοβουλιών δεν αποτελεί μόνο τιμή για τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και σαφή ένδειξη ότι η ασφαλιστική κοινότητα μπορεί —και οφείλει— να ηγείται των εξελίξεων που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Σχετικές δημοσιεύσεις

To Alba Graduate Business School και η NN Hellas ενισχύουν τη στήριξή τους στις Ελληνικές Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Newsroom -
Η NN Hellas και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, συμπληρώνουν ένα χρόνο επιτυχημένης συνεργασίας
Διαβάστε περισσότερα

ΝΝ Hellas: “Your Community Matters” Week 2025

Newsroom -
Κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι της ΝΝ Hellas αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους να κάνουν τη φροντίδα για τον συνάνθρωπο, πράξη.
Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικές αλλαγές στην NN Hellas 

Newsroom -
Η εταιρία ενημερώνει για τις παρακάτω οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα
Διαβάστε περισσότερα

«Πάντα εκεί να σας στηρίζει»: Νέα διαφημιστική ταινία της NN Hellas

Newsroom 2 -
Νέα τηλεοπτική ταινία για την ΝΝ Hellas, που μιλά για εκείνες τις πράξεις φροντίδας που δεν κάνουν θόρυβο. Εκείνες που δεν σκέφτεσαι στην καθημερινότητά σου
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΕΑΕΕ: +2,5% η παραγωγή ασφαλίστρων το 5μηνο, στα ~2,393 δισ. ευρώ

Newsroom 3 -
Αύξηση 9,0% στον κλάδο ζημιών και μείωση 4,3% στον κλάδο ζωής - Δείτε το infographic των αποτελεσμάτων και ολόκληρη τη μελέτη
Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά αποτελέσματα για τον Όμιλο Allianz στο Β’ Τρίμηνο και Α’ Εξάμηνο του 2025

Newsroom 3 -
Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας - Οι επιδόσεις ανά κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία ΟΑΣΕ για την εργοδοσία της NOS Insurance Services

Newsroom 3 -
Η ομοσπονδία καταλογίζει στην πρακτορειακή εταιρεία απαράδεκτη και αυθαίρετη εργοδοτική συμπεριφορά
Διαβάστε περισσότερα

H Pricefox προτείνει 8 last-minute προορισμούς για οικονομική απόδραση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Newsroom 3 -
Πλησιάζει Δεκαπενταύγουστος και δεν έχεις κανονίσει τις διακοπές σου; Η πλατφόρμα Pricefox προτείνει 8 φθηνούς προορισμούς για το τριήμερο
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

ΕΑΕΕ: +2,5% η παραγωγή ασφαλίστρων το 5μηνο, στα ~2,393 δισ. ευρώ

Αύξηση 9,0% στον κλάδο ζημιών και μείωση 4,3% στον κλάδο ζωής - Δείτε το infographic των αποτελεσμάτων και ολόκληρη τη μελέτη
Διεθνείς Ειδήσεις

Ιστορικά αποτελέσματα για τον Όμιλο Allianz στο Β’ Τρίμηνο και Α’ Εξάμηνο του 2025

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας - Οι επιδόσεις ανά κλάδο
Θεσμικοί φορείς

Καταγγελία ΟΑΣΕ για την εργοδοσία της NOS Insurance Services

Η ομοσπονδία καταλογίζει στην πρακτορειακή εταιρεία απαράδεκτη και αυθαίρετη εργοδοτική συμπεριφορά
Επικαιρότητα

H Pricefox προτείνει 8 last-minute προορισμούς για οικονομική απόδραση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πλησιάζει Δεκαπενταύγουστος και δεν έχεις κανονίσει τις διακοπές σου; Η πλατφόρμα Pricefox προτείνει 8 φθηνούς προορισμούς για το τριήμερο
Επικαιρότητα

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Επικίνδυνα τα μποφόρ της Παρασκευής για δάση και ναυσιπλοΐα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.