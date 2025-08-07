Ο ΣΕΒ πρωτοστατεί στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας – Κομβικός ο ρόλος της κας Φιλίππα Μιχάλη

Η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν σήμερα βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) αναλαμβάνει ενεργό ρόλο μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή όλων στην αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς.

Καθοριστική είναι η συμβολή της κας Φιλίππα Μιχάλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της NN Hellas, καθώς και επικεφαλής της Επιτροπής Συμπερίληψης και Ισότητας του ΣΕΒ, η οποία ηγείται δράσεων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης, την υποστήριξη της επανένταξης γυναικών άνω των 50 ετών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην προβολή τεχνικών και τεχνολογικών επαγγελμάτων ως ελκυστικών επιλογών για τις γυναίκες.

Πρόσφατα, ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, ενώ παράλληλα διοργάνωσε συνέδριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σημασία της ισότητας στην ηγεσία των επιχειρήσεων.

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής την κα Μιχάλη, συναντήθηκε με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας για την προώθηση της συμπερίληψης και της ισότητας στην εργασία. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κα Ράνια Εκατερινάρη, το μέλος της Επιτροπής κα Χριστίνα Χαλκιαδάκη και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Δώρα Οικονόμου.

Για την ασφαλιστική αγορά, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα, τέτοιες πολιτικές συνιστούν θεμέλιο για ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εταιρικό οικοσύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η παρουσία της κας Φιλίππα Μιχάλη στον κεντρικό σχεδιασμό αυτών των πρωτοβουλιών δεν αποτελεί μόνο τιμή για τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και σαφή ένδειξη ότι η ασφαλιστική κοινότητα μπορεί —και οφείλει— να ηγείται των εξελίξεων που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας του μέλλοντος.