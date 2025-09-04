Ο ΣΕΜΑ ανοίγει νέους ορίζοντες στη Βόρεια Ελλάδα

Η παρουσία των Μεσιτών Ασφαλίσεων στην ελληνική οικονομία συχνά υποτιμάται ή περιορίζεται σε στενά επαγγελματικά πλαίσια. Ωστόσο, ο ρόλος τους ως στρατηγικών συμβούλων για επιχειρήσεις και πολίτες είναι καθοριστικός, ειδικά σε μια εποχή όπου η διαχείριση κινδύνου και η ασφάλεια αποτελούν βασικά εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Φέτος, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) αποφασίζει να σπάσει αυτό το φράγμα της αορατότητας και να προχωρήσει σε μια στρατηγική εξωστρέφειας με πρώτο σταθμό τη Βόρεια Ελλάδα. Η συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) –για πρώτη φορά στην ιστορία του–, στο περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), αποτελεί σαφή δήλωση προθέσεων: οι Μεσίτες Ασφαλίσεων θέλουν να γίνουν ορατοί, να επικοινωνήσουν το έργο τους και να αναδείξουν τη συμβολή τους στην κοινωνία και στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εκδήλωση γνωριμίας και διαλόγου με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων της Βόρειας Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, δεν είναι απλώς μια τυπική συνάντηση. Είναι μια ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος τα επίκαιρα ζητήματα του κλάδου, να παρουσιαστεί η στρατηγική του ΣΕΜΑ και να ενισχυθεί η συνεργασία με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.