Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΠΣΑΣ γιορτάσε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Newsroom 3

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Ημέρα του Ασφαλιστή αποτέλεσε την αφορμή για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) να αναδείξει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του επαγγέλματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Λάμπρο Αποστολιώτη, μαζί με την Αντιπρόεδρο Βέρα Λιόση και τον Γενικό Γραμματέα Ιωάννη Στασινόπουλο, βρέθηκαν στην προσφυγική δομή των Οινοφύτων, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΑΣ Λάμπρος Αποστολιώτης δήλωσε: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, να τον στηρίζουμε και να προστατεύουμε ζωές».

«Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουμε με υγεία, δύναμη και πίστη στην αξία της δουλειάς μας», προστίθεται στην ανακοίνωση, στέλνοντας θερμές ευχές σε κάθε ασφαλιστή που καθημερινά προσφέρει την αμέριστη στήριξή του στους πολίτες.

ΠΣΑΣ, δομή Οινοφύτων

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής διάστασης του επαγγέλματος και υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη παραμένουν στον πυρήνα της ασφαλιστικής πράξης.

