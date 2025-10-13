Ο προσωπικός ασφαλιστής πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της ΕΑΔΕ: ο άνθρωπός σου στις δύσκολες στιγμές!

Η ΕΑΔΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος) ξεκινά μια νέα καμπάνια με στόχο να αναδείξει τον ρόλο του προσωπικού ασφαλιστή στη ζωή των πολιτών. Μέσα από το σύνθημα «Ανθρώπινα Δίπλα Σου», η Ένωση επισημαίνει ότι ο ασφαλιστής δεν είναι απλώς ένας σύμβουλος ή ένας επαγγελματίας που προτείνει προϊόντα, αλλά ένας άνθρωπος που φροντίζει να γνωρίζει τις ανάγκες σου πριν ακόμα προκύψουν.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση της ΕΑΔΕ: «Πόσες φορές αναρωτήθηκες τι θα γινόταν αν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου είχες δίπλα σου έναν άνθρωπο που ξέρει ακριβώς τι χρειάζεσαι; Ο προσωπικός σου ασφαλιστής είναι ακριβώς αυτό».

Η καμπάνια επικεντρώνεται στην προσωπική σχέση και την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τον πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, η ΕΑΔΕ θέλει να αναδείξει την αξία της ανθρώπινης υποστήριξης στην ασφάλιση, έναντι της απλής παροχής υπηρεσιών.

Μέσω του hashtag #ΑνθρώπιναΔίπλαΣου, η Ένωση καλεί το κοινό να αναγνωρίσει τη σημασία ενός προσωπικού ασφαλιστή που βρίσκεται δίπλα σου όχι μόνο όταν προκύπτει ανάγκη, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σου.

Η ΕΑΔΕ θέτει έτσι ως προτεραιότητα την αληθινή ασφάλεια, που βασίζεται στην κατανόηση, στην πρόνοια και στην προσωπική σχέση.