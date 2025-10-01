back to top
20 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Σε μια ιστορική πρωτοβουλία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, θα δημιουργήσει για πρώτη φορά άγαλμα που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στο Πεδίον του Άρεως (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και οδός Μαυρομματαίων), και θα τελεστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του ΕEΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υπό τη μουσική συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.

- Advertisement -

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΕΕΑ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του να στηρίζει, να προβάλλει και να τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως σημειώνεται από την ηγεσία του ΕΕΑ, η δημιουργία του αγάλματος αποτελεί ιστορική στιγμή, αφού για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τους μικρομεσαίους, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το μέλλον του ασφαλιστή είναι η ψηφιοποίηση – Μήνυμα Χατζηθεοδοσίου από το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, χαρακτηρίζοντας το συνέδριο «γέφυρα» ανάμεσα στις δύο αγορές
Διαβάστε περισσότερα

Την 1η Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες του το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Το Insurance World, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες ενός κορυφαίου συνεδρίου για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 3 -
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γαβαλάκης: «Το My City Market στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις» – Νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Μια καινοτόμος πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τους ασφαλιστές
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Newsroom 3 -
Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Newsroom 3 -
Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Διαβάστε περισσότερα

Giuseppe Zorgno: «Η εκπαίδευση είναι η καρδιά της επαγγελματικής προόδου στην ασφαλιστική αγορά»

Newsroom 3 -
Στόχος του ΕΙΑΣ, τόνισε ο Πρόεδρός του, να προσφέρει σωστές και ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης τόσο σε hard όσο και σε soft skills
Διαβάστε περισσότερα

Τους 3 «ελέφαντες» της αγοράς έδειξε ο Αλ. Σαρρηγεωργίου στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA Global Hellas–Cyprus

Newsroom 3 -
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ παρουσίασε τις μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία και ασφαλιστική αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Δυναμική είσοδος στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά με την απόκτηση της Alpha Insurance Brokers

Η συναλλαγή, ύψους €300.000, εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση χαρτοφυλακίου μέσω ποιοτικών επενδύσεων και εξαγορών
Διεθνείς Ειδήσεις

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Ταξίδια Επιβράβευσης

NP Ασφαλιστική: Στην Τυνησία το Ετήσιο Ταξίδι Πωλήσεων

Στην Τυνησία ταξίδεψαν περίπου 100 Συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι διακρίθηκαν με κριτήριο την αφοσίωση και την παραγωγικότητά τους
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ατλαντική Ένωση: Θετικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2025 – Ασφάλιστρα +12,07%, ίδια κεφάλαια και επενδύσεις σε άνοδο

Στο γύρισμα των 55 χρόνων της, η εταιρεία συνεχίζει να ανανεώνεται, με φρέσκες ιδέες, καινούρια προϊόντα, σύγχρονες εφαρμογές και αξιοποίηση της ΤΝ
Εκδηλώσεις

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Tα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη από όσα μοιράστηκε ο CEO της North Star
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.