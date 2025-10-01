Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Σε μια ιστορική πρωτοβουλία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, θα δημιουργήσει για πρώτη φορά άγαλμα που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στο Πεδίον του Άρεως (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και οδός Μαυρομματαίων), και θα τελεστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του ΕEΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υπό τη μουσική συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.

- Advertisement -

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΕΕΑ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του να στηρίζει, να προβάλλει και να τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως σημειώνεται από την ηγεσία του ΕΕΑ, η δημιουργία του αγάλματος αποτελεί ιστορική στιγμή, αφού για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τους μικρομεσαίους, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.