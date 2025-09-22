back to top
NP Ασφαλιστική: Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τομέα Β΄ 2025

Newsroom 3

Εκπαίδευση

Την έναρξη σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β’ 2025, διάρκειας 5 εκπαιδευτικών ωρών, ανακοίνωσε η NP Ασφαλιστική.

Τα πεντάωρης διάρκειας σεμινάρια του Τομέα Β’, συνδυαστικά με τις εκπαιδευτικές συναντήσεις του Τομέα Α’ που έγιναν κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 και ήταν διάρκειας 10 ωρών, καλύπτουν την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ωρών και για τους δύο Τομείς’.

Το αντικείμενο των σεμιναρίων του Τομέα Β’ είναι: «Βασικοί φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και ασφαλιστική απάτη».

Τα σεμινάρια έχουν έναρξη στις 8/10/2025 και ολοκληρώνονται στις 23/10/2025, μέσα από μια σειρά 11 διά ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων, σε Αθήνα (4), Σπάρτη, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη.

Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται μέσα από την πλατφόρμα εκπαίδευσης της εταιρείας, NP e–Asfalistiki Academia, στην οποία οι συμμετέχοντες εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς, μέσα από την ιστοσελίδα www.np–asfalistiki.gr.

Η διενέργεια του τεστ κατανόησης πραγματοποιείται στο τέλος του 5ωρου και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, αναρτάται αυτόματα στην e-Asfalistiki Academia το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης για τις 5 ώρες του Τομέα Β’ 2025.

Το πλήρες πρόγραμμα των Σεμιναρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τομέα Β’ 2025 βρίσκεται ανηρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα, στη διαδρομή «Συνεργάτες → Ασφαλιστική Ακαδημία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για την εγγραφή τους με το Τμήμα Εκπαίδευσης ή με τη Διεύθυνση Πωλήσεων της NP Ασφαλιστικής.

