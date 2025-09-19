Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»: Ο μικρός Τίμος κέρδισε τη μάχη για τη ζωή με τη στήριξη του ΕΣΥ

Μια συγκινητική ιστορία ζωής ήρθε στο φως μέσα από την περιπέτεια του τετράχρονου Τίμου, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τη συντονισμένη δράση γιατρών, διασωστών και νοσηλευτών του ΕΣΥ.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για να συγχαρεί τους συναδέλφους του που στάθηκαν δίπλα στο παιδί σε αυτή τη σπουδαία μάχη.

Η περιπέτεια του Τίμου άρχισε πριν έναν χρόνο, ύστερα από ένα ατύχημα στη Φωκίδα, με τη μάχη για τη διάσωσή του να εξελίσσεται σε έναν μαραθώνιο ανθρωπιάς και επαγγελματισμού. Η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, οι πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις και η αφοσίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» απέδειξαν τη δυναμική και την αξία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η ευχαριστήρια επιστολή των γονιών του, που δημοσίευσε η «Καθημερινή», αποτυπώνει το μεγαλείο αυτής της «αλυσίδας ζωής», που χάρισε ξανά το χαμόγελο σε μια οικογένεια.

Από το βουνό στο νοσοκομείο – η μάχη με τον χρόνο

Ήταν 5 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν μια οικογένεια απολάμβανε ξέγνοιαστες στιγμές στο δάσος της Παύλιανης. Ένα αθώο παιδικό παιχνίδι πάνω σε κορμό δέντρου μετατράπηκε σε εφιάλτη: Ο κορμός κύλησε, τραυματίζοντας σοβαρά τον τετράχρονο Τίμο. Ο πατέρας του, κρατώντας τον αναίσθητο στην αγκαλιά, έτρεξε απεγνωσμένα προς τον δρόμο, αναζητώντας βοήθεια.

Η μοίρα έφερε στον δρόμο τους έναν οδηγό που χωρίς δεύτερη σκέψη ανέλαβε να τους μεταφέρει στη Λαμία. Λίγο αργότερα, στο πλευρό τους βρέθηκε το ΕΚΑΒ. Διασώστες και γιατροί πάλεψαν για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, ακόμη και όταν ένα ασθενοφόρο παρουσίασε σοβαρή βλάβη εν κινήσει. Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, το παιδί επιβιβάστηκε ξανά σε άλλο όχημα και η κούρσα προς τη σωτηρία συνεχίστηκε.

Η κρίσιμη απόφαση και το θαύμα της χειρουργικής ομάδας

Στο Νοσοκομείο Λαμίας, οι γιατροί διέγνωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μόνη ελπίδα ήταν η διακομιδή στην Αθήνα. Με συνοδεία νευροχειρουργών και αναισθησιολόγων, ο Τίμος έφτασε σε χρόνο-ρεκόρ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Εκεί, μια έμπειρη ομάδα νευροχειρουργών και αναισθησιολόγων ανέλαβε την πιο δύσκολη μάχη. Το πολύωρο χειρουργείο ήταν επιτυχές. Ο μικρός Τίμος έμεινε για μέρες στη ΜΕΘ και αργότερα υποβλήθηκε σε δεύτερη κρίσιμη επέμβαση αποκατάστασης, που επίσης στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

