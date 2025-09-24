29.1 C
Athens
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

NN Hellas & Prolepsis: Επόμενος κύκλος δράσεων για την ψυχική υγεία παιδιού και οικογένειας

Newsroom 3

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το παιδί μου», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη της NN Hellas, συνεχίζεται δυναμικά, προσφέροντας δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών και η ενδυνάμωση των οικογενειών μέσα από έγκυρη επιστημονική ενημέρωση και αξιοποίηση πρακτικών εργαλείων.

Από την έναρξή του, τον Απρίλιο του 2022, το πρόγραμμα έχει ήδη προσελκύσει περισσότερες από 25.255 συμμετοχές και 5.431 μοναδικά άτομα από όλη την Ελλάδα και την ομογένεια, ενώ μέσα στο 2025, με τα προγραμματισμένα σεμινάρια, φιλοδοξεί να βοηθήσει ακόμη 4.200 γονείς και εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει μια σειρά podcast με συμβουλές και συζητήσεις ειδικών, αξιοποιώντας νέα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας και διευρύνοντας έτσι τους τρόπους μετάδοσης της γνώσης.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα υλοποιηθούν ακόμη 3 webinars και 6 workshops σε καίρια ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως η «Ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά & διαχείριση συγκρούσεων», ενώ έρχονται να προστεθούν και δύο νέες θεματικές, «Επικοινωνία στην οικογένεια» και «Αδελφικές σχέσεις».

Ο επόμενος κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων ξεκινά στις 15/10. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες δράσεις αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

