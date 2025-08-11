Νέος νόμος 5222/2025: Ψηφιακή επανάσταση στην υποβολή δικαιολογητικών των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Την 28η Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 5222/2025 (ΦΕΚ Α΄134) με τίτλο «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτικές διατάξεις», ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Μεταξύ των νέων διατάξεων, ξεχωρίζει η υποχρέωση για απευθείας ηλεκτρονική διαβίβαση των δικαιολογητικών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 265 του νόμου, οι φορείς που εκδίδουν ασφαλιστήρια επαγγελματικής αστικής ευθύνης και βεβαιώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, θα πρέπει πλέον να αποστέλλουν αυτά τα στοιχεία ηλεκτρονικά στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης, που διαχειρίζεται η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ψηφιοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η διαφάνεια.

Παράλληλα, με το άρθρο 215 του νόμου, εισάγεται η υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές στις λιανικές πωλήσεις μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, είτε σε φυσικά σημεία πώλησης μέσω τερματικών EFT/POS, είτε ηλεκτρονικά μέσω παρόχων έκδοσης στοιχείων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών και προωθεί τη μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή οικονομία.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος καλεί τις ασφαλιστικές εταιρίες να ενημερωθούν και να προσαρμοστούν άμεσα στις νέες ρυθμίσεις, που αναμένεται να αναβαθμίσουν συνολικά τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.