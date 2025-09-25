Νέο podcast: «Και Αν Συμβεί… στο δρόμο; Να οδηγείς με παιδεία και σεβασμό στη ζωή» με τον Θ. Χούντρα

Στον αέρα βρίσκεται το 1ο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast «Και Αν Συμβεί;», με τίτλο «Και Αν Συμβεί… στο δρόμο; Να οδηγείς με παιδεία και σεβασμό στη ζωή», με τον Θανάση Χούντρα.
Ο κ. Χούντρας είναι τρεις φορές πρωταθλητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημοσιογράφος, εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, και ιδρυτής της Motorcycle Riding Academy.
Στη συζήτησή του με τη Στέλλα Ζουλινάκη μιλά για:
- τα τροχαία ατυχήματα και την οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα
- την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της πρόληψης
- την προσωπική εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οδική ασφάλεια.
«Στον δρόμο δεν υπάρχει “δε θα συμβεί σε μένα”. Υπάρχει μόνο προετοιμασία, παιδεία και σεβασμός στη ζωή.»
Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify: https://shorturl.at/TZeVG