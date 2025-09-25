Νέο podcast: «Και Αν Συμβεί… στο δρόμο; Να οδηγείς με παιδεία και σεβασμό στη ζωή» με τον Θ. Χούντρα

Στον αέρα βρίσκεται το 1ο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast «Και Αν Συμβεί;», με τίτλο «Και Αν Συμβεί… στο δρόμο; Να οδηγείς με παιδεία και σεβασμό στη ζωή», με τον Θανάση Χούντρα.

Ο κ. Χούντρας είναι τρεις φορές πρωταθλητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημοσιογράφος, εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, και ιδρυτής της Motorcycle Riding Academy.