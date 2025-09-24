Νέα προγράμματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις από την INTERLIFE – Συνεργασία με την ARAG

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5170/2025, από την 1η Οκτωβρίου 2025 καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλα τα καταλύματα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Airbnb, αποτελώντας πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη εκμίσθωσή τους.

Ανταποκρινόμενη στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς, η INTERLIFE Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Καταλυμάτων για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, το οποίο καλύπτει:

• απαιτήσεις τρίτων (πελατών, επισκεπτών, προμηθευτών)

• σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής

• υλικές ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν εντός του μισθούμενου χώρου.

- Advertisement -

Παράλληλα, με στόχο την πλήρη νομική προστασία των ιδιοκτητών, η INTERLIFE, σε συνεργασία με την ARAG SE, δημιούργησε το νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο καλύπτει διοικητικές διαφορές, νομική υποστήριξη και υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, κ.ά.

Μέσα από τα εξειδικευμένα της Προγράμματα, η INTERLIFE προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, προστατεύοντας τους ιδιοκτήτες από ποικίλους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμονή των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην αξιοπιστία και στη νομιμότητα της δραστηριότητάς τους.