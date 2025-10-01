back to top
Νέα μηνύματα για τους underwriters ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Newsroom 3

Της Έλενας Ερμείδου

 

Η ευρεία χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1 για τη θεραπεία της παχυσαρκίας θα μπορούσε να μειώσει τη σωρευτική θνησιμότητα από κάθε αιτία έως και 6,4% στις ΗΠΑ και 5,1% στον γενικό πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2045, σύμφωνα με τα μοντέλα της Swiss Re, κατά συνέπεια και τα επίπεδα των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό της λήψης των φαρμάκων και υπό την αίρεση της επαλήθευσης των κλινικών δοκιμών στον ανθρώπινο οργανισμό αναμένεται να μειωθεί η θνησιμότητα από τις καρδιαγγειακές παθήσεις και η νοσηρότητα από σειρά άλλων παθήσεων και πτώσης της νοσηρότητας σε σειρά παθήσεων. Τα φάρμακα GLP-1 ωστόσο δείχνουν να έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέψουν τα αυξανόμενα ποσοστά διαβήτη και αντίστασης στην ινσουλίνη, τα οποία συνδέονται στενά με κύριες αιτίες θανάτου

Τα αποτελέσματα αυτά θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών ζωής. Ωστόσο, αναφέρει η Swiss Re, τα φάρμακα GLP-1 αναπτύχθηκαν αρχικά για τη θεραπεία του διαβήτη και ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να αποτελέσματα να είναι μόνιμα σε περιπτώσεις παχυσαρκίας διορθώνοντας τα επίπεδα του μεταβολισμού.

Διττό αποτέλεσμα στα χαρτοφυλάκια ζωής και υγείας

Για τις ασφαλιστικές ζωής  τα πρώτα αυτά ευρήματα υποδηλώνουν μια σαφή πτώση του επιπέδου των αποζημιώσεων σε χαρτοφυλάκια θνησιμότητας και σοβαρών ασθενειών. Από την άλλη η εξέλιξη αυτή μπορεί κάλλιστα να ασκήσει πιέσεις στα χαρτοφυλάκια μακροζωίας, καθώς η παρατεταμένη διάρκεια ζωής αυξάνει τις διάρκειες καταβολής των συντάξεων.

Περαιτέρω, εάν τα άτομα αγοράσουν ασφάλιση μετά από σημαντική απώλεια βάρους μέσω της χρήσης φαρμάκων GLP-1, ενδεχομένως τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα προβλήματα, καθώς τα βελτιωμένα αποτελέσματα να μην έχουν διάρκεια στον χρόνο.

Αν και τα φάρμακα GLP-1 φαίνεται απίθανο να αποτελούν τη μοναδική λύση για την διόρθωση του μεταβολισμού και την αντίστροφη πορεία της υγείας από κακή σε καλή, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να εκλάβουν τον φαρμακευτικό μηχανισμό αυτό ως ένα πολύτιμο εργαλείο προσέγγισης της νόσου της παχυσαρκίας, η οποία στο δυτικό κόσμο λόγω του τρόπου ζωής αυξάνεται.

