back to top
17.4 C
Athens
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα μέτρα για στέγη, αδρανή ακίνητα και ψηφιοποίηση – Πώς θα επωφεληθεί η ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Τρεις σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου για την αγορά ακινήτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με στόχο να ενεργοποιηθούν κλειστά ακίνητα και να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων στην αγορά.

Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση σχέση με την ασφαλιστική αγορά, καθώς επηρεάζουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τον κίνδυνο αφερεγγυότητας μισθωτών και τη δυνατότητα δημιουργίας ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με μίσθωση ακινήτων.

- Advertisement -

1. Φορολογικά κίνητρα για πολύτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους

Το νέο μέτρο αυξάνει τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά για πολύτεκνους που μπορούν να επωφεληθούν από φοροαπαλλαγή. Παράλληλα, ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων – εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι – θα μπορούν να νοικιάζουν ακίνητα με εξαμηνιαίο συμβόλαιο χωρίς να χάνεται το φορολογικό όφελος των ιδιοκτητών.

- Advertisement -

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτό σημαίνει πιθανή μείωση του κινδύνου μη μίσθωσης ακινήτων ή πρόωρης λύσης συμβολαίων, διευκολύνοντας τη δημιουργία προϊόντων «ασφαλιστικής προστασίας ενοικίου» και προγράμματα εγγύησης μισθωμάτων. Η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ακινήτων αυξάνει επίσης τις δυνατότητες επένδυσης σε ακίνητα που μπορούν να ασφαλιστούν.

2. Διατήρηση φοροαπαλλαγής ακόμα και σε «σπασμένα» τριετή συμβόλαια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν χάνουν τη φοροαπαλλαγή αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο εισοδηματικής αβεβαιότητας για τους ιδιοκτήτες και, κατά συνέπεια, περιορίζει τον κίνδυνο απωλειών για ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν εγγυήσεις μισθωμάτων ή προϊόντα ασφάλισης ακίνητης περιουσίας.

3. Καταγραφή αδρανών ιδρυμάτων και σχολάζουσων κληρονομιών

Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές, δημιουργώντας την πρώτη ψηφιακή καταγραφή μεγάλης κλίμακας. Στόχος είναι η διαχείριση αυτής της περιουσίας μέσω ενός νέου τύπου «κεντρικού ιδρύματος». Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να δει ευκαιρίες στη διαχείριση κινδύνου και την παροχή προϊόντων για ακίνητα που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, όπως ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις μισθωμάτων σε οργανωμένα πλαίσια διαχείρισης.

4. Ψηφιακή πλατφόρμα για φορολογικά οφέλη

Η επικείμενη ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα επιτρέπει στον κάθε φορολογούμενο να υπολογίζει άμεσα το όφελος από τα νέα μέτρα. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για ψηφιακή διασύνδεση προϊόντων μίσθωσης και φορολογικής πληροφόρησης, ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένες λύσεις και προγράμματα προσαρμοσμένα σε πολύτεκνους, δημόσιους υπαλλήλους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

5. Στήριξη περιοχών με δημογραφικά προβλήματα και ακριτικά ακίνητα

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων σε περιοχές όπως η Νέα Βύσσα Έβρου ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για ασφαλιστικές υπηρεσίες που συνδέονται με την ανάπτυξη ακινήτων, επενδυτικά προϊόντα σε ακριτικές περιοχές και ειδικά προγράμματα κάλυψης κινδύνου για επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφορούν μόνο την αγορά ακινήτων, αλλά ανοίγουν προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά, ειδικά σε τομείς όπως:

  • Ασφάλιση μισθωμάτων και προστασία εισοδημάτων ιδιοκτητών.
  • Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων αδρανών ιδρυμάτων και κληρονομιών.
  • Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και σύνδεση με φορολογικά οφέλη.
  • Ανάπτυξη στοχευμένων προϊόντων για πολύτεκνους, δημόσιους υπαλλήλους και περιοχές με δημογραφικές προκλήσεις.

Με τη σωστή αξιοποίηση αυτών των μέτρων, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων, μειωμένο κίνδυνο και νέες ευκαιρίες επενδύσεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Έλλειψη στελεχών και νέο ασφαλιστικό: καμπανάκι για την ασφαλιστική αγορά στο συνέδριο της ΠΑΕΛΟ

Newsroom 3 -
Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες θα καθορίσουν τις ισορροπίες και στην ίδια την ασφαλιστική αγορά, πέρα από την οικονομία και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Gov.gr Wallet και η ασφαλιστική αγορά: μια ψηφιακή ευκαιρία

Newsroom 3 -
Η στροφή του Δημοσίου σε μια πιο ενοποιημένη και φιλική εμπειρία έχει άμεσες συνέπειες για τον ιδιωτικό τομέα - ειδικά για την ασφαλιστική αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Η αγορά καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Compare the Market AU για τις πιο επικίνδυνες πόλεις
Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Η 100% επιδότηση μισθών φέρνει νέα δυναμική στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η νομιμοποίηση της απασχόλησης και η εκπαίδευση του προσωπικού ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Τάσεις αποζημιώσεων Cyber Insurance 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Newsroom 3 -
Οι ασφαλισμένοι καλούνται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, με την κυβερνοασφάλιση κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας, αλλά όχι υποκατάστατο καλών πρακτικών
Διαβάστε περισσότερα

H Mastercard εγκαινιάζει τη νέα εποχή ψηφιακών συναλλαγών με AI agents

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο του πρόσφατου RiskX στη Ρώμη, η Mastercard ανέδειξε τις πιο πρόσφατες λύσεις της σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ψηφιακών συναλλαγών
Διαβάστε περισσότερα

Οι παράμετροι για τη βέλτιστη επιλογή ενός συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης

Newsroom 3 -
Τα σύγχρονα προγράμματα προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία για το ταξίδι, είτε αναψυχής είτε επαγγελματικό - Ποια σημεία χρήζουν προσοχής
Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή επικοινωνία και engagement: Το νέο παιχνίδι marketing στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής δείχνει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο marketing στον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Απόψεις

Τάσεις αποζημιώσεων Cyber Insurance 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι ασφαλισμένοι καλούνται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, με την κυβερνοασφάλιση κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας, αλλά όχι υποκατάστατο καλών πρακτικών
Cyber

H Mastercard εγκαινιάζει τη νέα εποχή ψηφιακών συναλλαγών με AI agents

Στο πλαίσιο του πρόσφατου RiskX στη Ρώμη, η Mastercard ανέδειξε τις πιο πρόσφατες λύσεις της σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ψηφιακών συναλλαγών
Απόψεις

Οι παράμετροι για τη βέλτιστη επιλογή ενός συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης

Τα σύγχρονα προγράμματα προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία για το ταξίδι, είτε αναψυχής είτε επαγγελματικό - Ποια σημεία χρήζουν προσοχής
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ψηφιακή επικοινωνία και engagement: Το νέο παιχνίδι marketing στην ασφαλιστική αγορά

Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής δείχνει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο marketing στον ασφαλιστικό κλάδο
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Carglass® Ελλάδος στήριξε το έργο του Afrika Tikkun στο Spirit of Belron® Challenge 2025

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενισχύουν μέσα από δράσεις αλληλεγγύης ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.