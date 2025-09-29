Νέα μέτρα για στέγη, αδρανή ακίνητα και ψηφιοποίηση – Πώς θα επωφεληθεί η ασφαλιστική αγορά

Τρεις σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου για την αγορά ακινήτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με στόχο να ενεργοποιηθούν κλειστά ακίνητα και να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων στην αγορά.

Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση σχέση με την ασφαλιστική αγορά, καθώς επηρεάζουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τον κίνδυνο αφερεγγυότητας μισθωτών και τη δυνατότητα δημιουργίας ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με μίσθωση ακινήτων.

1. Φορολογικά κίνητρα για πολύτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους

Το νέο μέτρο αυξάνει τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά για πολύτεκνους που μπορούν να επωφεληθούν από φοροαπαλλαγή. Παράλληλα, ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων – εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι – θα μπορούν να νοικιάζουν ακίνητα με εξαμηνιαίο συμβόλαιο χωρίς να χάνεται το φορολογικό όφελος των ιδιοκτητών.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτό σημαίνει πιθανή μείωση του κινδύνου μη μίσθωσης ακινήτων ή πρόωρης λύσης συμβολαίων, διευκολύνοντας τη δημιουργία προϊόντων «ασφαλιστικής προστασίας ενοικίου» και προγράμματα εγγύησης μισθωμάτων. Η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ακινήτων αυξάνει επίσης τις δυνατότητες επένδυσης σε ακίνητα που μπορούν να ασφαλιστούν.

2. Διατήρηση φοροαπαλλαγής ακόμα και σε «σπασμένα» τριετή συμβόλαια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν χάνουν τη φοροαπαλλαγή αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο εισοδηματικής αβεβαιότητας για τους ιδιοκτήτες και, κατά συνέπεια, περιορίζει τον κίνδυνο απωλειών για ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν εγγυήσεις μισθωμάτων ή προϊόντα ασφάλισης ακίνητης περιουσίας.

3. Καταγραφή αδρανών ιδρυμάτων και σχολάζουσων κληρονομιών

Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές, δημιουργώντας την πρώτη ψηφιακή καταγραφή μεγάλης κλίμακας. Στόχος είναι η διαχείριση αυτής της περιουσίας μέσω ενός νέου τύπου «κεντρικού ιδρύματος». Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να δει ευκαιρίες στη διαχείριση κινδύνου και την παροχή προϊόντων για ακίνητα που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, όπως ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις μισθωμάτων σε οργανωμένα πλαίσια διαχείρισης.

4. Ψηφιακή πλατφόρμα για φορολογικά οφέλη

Η επικείμενη ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα επιτρέπει στον κάθε φορολογούμενο να υπολογίζει άμεσα το όφελος από τα νέα μέτρα. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για ψηφιακή διασύνδεση προϊόντων μίσθωσης και φορολογικής πληροφόρησης, ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένες λύσεις και προγράμματα προσαρμοσμένα σε πολύτεκνους, δημόσιους υπαλλήλους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

5. Στήριξη περιοχών με δημογραφικά προβλήματα και ακριτικά ακίνητα

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων σε περιοχές όπως η Νέα Βύσσα Έβρου ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για ασφαλιστικές υπηρεσίες που συνδέονται με την ανάπτυξη ακινήτων, επενδυτικά προϊόντα σε ακριτικές περιοχές και ειδικά προγράμματα κάλυψης κινδύνου για επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφορούν μόνο την αγορά ακινήτων, αλλά ανοίγουν προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά, ειδικά σε τομείς όπως:

Ασφάλιση μισθωμάτων και προστασία εισοδημάτων ιδιοκτητών.

Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων αδρανών ιδρυμάτων και κληρονομιών.

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και σύνδεση με φορολογικά οφέλη.

Ανάπτυξη στοχευμένων προϊόντων για πολύτεκνους, δημόσιους υπαλλήλους και περιοχές με δημογραφικές προκλήσεις.

Με τη σωστή αξιοποίηση αυτών των μέτρων, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων, μειωμένο κίνδυνο και νέες ευκαιρίες επενδύσεων.