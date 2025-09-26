back to top
Νέα εποχή στη συνεργασία ΠΟΑΔ και Συλλόγου Ελλήνων Πραγματογνωμόνων

Θεσμικοί φορείς

Η ΠΟΑΔ προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση στρατηγικής συνεργασίας, υπογράφοντας μνημόνιο με τον Σύλλογο Ελλήνων Πραγματογνωμόνων.

Η απόφαση αυτή επικυρώνει και επικαιροποιεί μια ήδη επιτυχημένη σχέση μεταξύ των δύο θεσμικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου τόσο της διαμεσολάβησης όσο και της πραγματογνωμοσύνης στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να προσφέρει αμφίπλευρα οφέλη, δημιουργεί τις βάσεις για μια πιο ουσιαστική και οργανωμένη συνεργασία. Μέσα από το μνημόνιο, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν σε κοινές δράσεις που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Προέδρου του Συλλόγου, κ. Σίμου Μασέλη, καθώς και του κ. Σταύρου Δημόπουλου, οι οποίοι συνέδραμαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας.

Η ΠΟΑΔ εκφράζει την αισιοδοξία ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής στις σχέσεις διαμεσολάβησης και πραγματογνωμοσύνης, βάζοντας γερά θεμέλια για την ανάπτυξη θεσμικής συνεργασίας με ουσιαστικό κοινωνικό και επαγγελματικό αποτύπωμα.

