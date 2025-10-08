back to top
Νέα απάτη με παραπλανητικά emails από κυβερνοεγκληματίες που προσποιούνται τις… μεγάλες αεροπορικές

Cyber

Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν σημαντική αύξηση σε ύποπτα emails, μέσω των οποίων οι επιτιθέμενοι προσποιούνται ότι εκπροσωπούν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, η Lufthansa, η Emirates Airlines, η Qatar Airways, η Etihad Airways και άλλες.

Οι δράστες επιχειρούν να παραπλανήσουν επιχειρήσεις και να τις παγιδεύσουν σε συζητήσεις για προμήθειες ή συνεργασίες, με τελικό στόχο την υπεξαίρεση χρημάτων.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι λύσεις ασφαλείας της Kaspersky έχουν εντοπίσει και εμποδίσει χιλιάδες τέτοια περιστατικά παγκοσμίως, επισημαίνοντας την αύξηση της δραστηριότητας σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

Παράδειγμα παραπλανητικού email που χρησιμοποιείται σε επιθέσεις phishing

Τα εν λόγω παραπλανητικά emails εμφανίζονται ως επίσημη επικοινωνία από τα τμήματα προμηθειών διεθνών αεροπορικών εταιρειών, με στόχο να προσελκύσουν πιθανούς συνεργάτες ή προμηθευτές για ανύπαρκτα έργα. Μόλις ο παραλήπτης απαντήσει, οι κακόβουλοι χρήστες αποστέλλουν σειρά πλαστών εγγράφων, όπως φόρμες εγγραφής προμηθευτών και συμφωνητικά εμπιστευτικότητας (NDA), για να φανούν αξιόπιστοι. Οι επιχειρήσεις καλούνται επίσης να καταβάλουν ένα «Υποχρεωτικό Επιστρεπτέο Τέλος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (Mandatory Refundable Expression of Interest Deposit) ύψους αρκετών χιλιάδων δολαρίων, με το πρόσχημα ότι το ποσό αυτό θα «εξασφαλίσει μια θέση προτεραιότητας στο χρονοδιάγραμμα συνεργασίας» και θα επιστραφεί μόλις ολοκληρωθεί η «συνεργασία».

«Οι κυβερνοεγκληματίες εργαλειοποιούν την εμπιστοσύνη στις εταιρικές επικοινωνίες για να ξεγελάσουν τα θύματα. Προσποιούμενοι διάσημες αεροπορικές εταιρείες, εκμεταλλεύονται τόσο την εμπιστοσύνη προς τα brands όσο και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των θυμάτων τους. Επειδή τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό αλλά είναι απλώς πλαστά, μπορούν εύκολα να περάσουν τα βασικά φίλτρα ασφαλείας και να φαίνονται αληθοφανή σε κάποιον μη εξοικειωμένο χρήστη» δήλωσε η Anna Lazaricheva, Senior Spam Analyst στην Kaspersky.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιθέσεις, η Kaspersky συνιστά:

    • Επαληθεύστε τον αποστολέα: Ελέγξτε πάντα το domain name και τα στοιχεία επικοινωνίας. Αν υπάρχει αμφιβολία, επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία μέσω επίσημων καναλιών.
    • Να είστε επιφυλακτικοί με προκαταβολές: Οι εταιρείες δεν ζητούν χρηματικά ποσά εκ των προτέρων για την εγγραφή προμηθευτών.
    • Εξετάστε προσεκτικά τα έγγραφα: Ελέγξτε για λάθη σε λογότυπα, γλώσσα και μορφοποίηση. Μικρά λάθη θα μπορούσαν να αποτελούν πιθανό σημάδι πλαστογράφησης.
    • Επενδύστε στην εκπαίδευση των εργαζομένων σας: Τα τμήματα προμηθειών και οικονομικών πρέπει να γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν ύποπτες τακτικές απάτης. Λύσεις όπως το Kaspersky Automated Security Awareness Platform προσφέρουν διαδικτυακή εκπαίδευση που ενισχύει την ενημέρωση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
    • Χρησιμοποιήστε προηγμένες λύσεις ασφαλείας: Εφαρμόστε εργαλεία προστασίας email, όπως το Kaspersky Secure Mail Gateway, τα οποία ανιχνεύουν ύποπτα μοτίβα και μπλοκάρουν ψεύτικα email πριν φτάσουν στα εισερχόμενα.
    • Η Kaspersky επισημαίνει ότι το brand monitoring βοηθά τις επιχειρήσεις, των οποίων το όνομα χρησιμοποιείται συχνά από απατεώνες, να εντοπίζουν έγκαιρα και να αφαιρούν ψεύτικες ιστοσελίδες, προφίλ και κακόβουλες εφαρμογές.

