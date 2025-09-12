back to top
Νέα ανακοίνωση για δικαιούχους της Commercial Value

Σε συνέχεια της από 20 Μαΐου 2025 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Γ’ Διανομή του Κλάδου Ζωής (κλάδου ΙΙΙ) ανακοινώθηκε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 1.482.137,80 € για 991 συμβόλαια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

