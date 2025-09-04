Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Για επαναφορά συνθηκών μεσαίωνα στην αγορά εργασίας κάνει λόγο η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, καλώντας την Κυβέρνηση να αποσύρει το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Συνάδελφοι,

Το σχέδιο νόμου Κεραμέως, που έχει εισαχθεί στη διαδικασία διαβούλευσης, αποτελεί συνέχεια της Κυβερνητικής πολιτικής και της άγριας επίθεσης στα δικαιώματα της μισθωτής εργασίας. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο διαλύει ό,τι απέμεινε επαναφέροντας συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και συνθήκες γαλέρας.

Στην χώρα που οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η κυβέρνηση εισάγει την 13ωρη εργασία με υπερωρία και την εβδομαδιαία 10ωρη απασχόληση (δήθεν 4ημερη εργασία). Πρόκειται για ρύθμιση μείωσης της υπερωριακής αμοιβής που προσφέρει στους Εργοδότες πολλές – φθηνές ώρες εργασίας. Θεσπίζει την πλήρη και απόλυτη ευελιξία, με ωράρια εξοντωτικά, ελαστικά και απάνθρωπα με ανατροπή στον οικογενειακό προγραμματισμό και επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το αντεργατικό νομοσχέδιο.

Διεκδικούμε:

Δίκαιη εργασία για όλους