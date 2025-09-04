back to top
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Για επαναφορά συνθηκών μεσαίωνα στην αγορά εργασίας κάνει λόγο η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, καλώντας την Κυβέρνηση να αποσύρει το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Συνάδελφοι,

Το σχέδιο νόμου Κεραμέως, που έχει εισαχθεί στη διαδικασία διαβούλευσης, αποτελεί συνέχεια της Κυβερνητικής πολιτικής και της άγριας επίθεσης στα δικαιώματα της μισθωτής εργασίας. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο διαλύει ό,τι απέμεινε επαναφέροντας συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και συνθήκες γαλέρας.

  • Στην χώρα που οι Έλληνες  εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η κυβέρνηση εισάγει την 13ωρη εργασία με υπερωρία και την εβδομαδιαία 10ωρη απασχόληση (δήθεν 4ημερη εργασία). Πρόκειται για ρύθμιση μείωσης της υπερωριακής αμοιβής που προσφέρει στους Εργοδότες πολλές – φθηνές ώρες εργασίας. Θεσπίζει την πλήρη και απόλυτη ευελιξία, με ωράρια εξοντωτικά, ελαστικά και απάνθρωπα με ανατροπή στον οικογενειακό προγραμματισμό και επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων.
  • Διεύρυνση της δυνατότητας διευθέτησης του χρόνου για έναν χρόνο, από 6 μήνες που ισχύει σήμερα. Η δυνατότητα διαμόρφωσης, διευθέτησης του ωραρίου γίνεται εργαλείο πίεσης του εργοδότη και όχι ανακούφισης του εργαζόμενου.
  • Υλοποίηση διαδικασίας ταχείας πρόσληψης για Συμβάσεις Εργασίας μέχρι 2 ημερών. Μια ρύθμιση που αποτρέπει τις πλήρους απασχόλησης προσλήψεις μιας και δίνει την δυνατότητα για σπαστή ως και καταχρηστική εργασία (λίγων ημερών) χωρίς δικαιώματα (επιδόματα, αποζημιώσεις) και εργασιακή ασφάλεια.
  • Δυνατότητα κατάτμησης της ετήσιας άδειας με κατάργηση του δικαιώματος του ελάχιστου ενιαίου των 10 ημερών. Άλλη μια διευκόλυνση προς τους Εργοδότες για να καταμερίζουν τον χρόνο εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
  • Η απαλλαγή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για προσαυξήσεις από υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις από Συλλογικές Συμβάσεις και οικειοθελείς παροχές. 

Συνάδελφοι,

  • Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το αντεργατικό νομοσχέδιο.
  • Διεκδικούμε:
  • Δίκαιη εργασία για όλους
    • Υποχρεωτική κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
    • Διαμόρφωση κατώτατου μισθού από Συλλογικές διαπραγματεύσεις.
    • Επαναφορά της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ

