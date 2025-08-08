back to top
29.1 C
Athens
Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Μήνυμα κοινωνικής ευθύνης από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ευθύνη»

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τους ασφαλισμένους της, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική αναδεικνύει, εν μέσω της θερινής περιόδου, την ανάγκη για πρόληψη και σωστή οδική συμπεριφορά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα υπευθυνότητας σε κάθε οδηγό που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

«Η ασφάλεια στους δρόμους ξεκινά από την πρόληψη», σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι πιο σύντομες αποδράσεις πρέπει να συνοδεύονται από βασικούς ελέγχους στο όχημα, όπως είναι η κατάσταση των ελαστικών, η λειτουργία των φώτων και η αξιοπιστία του χειρόφρενου. Μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο, καθώς μπορούν να αποτρέψουν σοβαρά περιστατικά και να προστατεύσουν ζωές.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, ως ελληνική εταιρεία με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο και τη διαχρονική αξία της πρόληψης, αποδεικνύει έμπρακτα πως η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι σύνθημα, αλλά στάση απέναντι στη ζωή και την καθημερινότητα.

