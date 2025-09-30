back to top
17.9 C
Athens
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), με τη δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του ΕΕΑ και της Ένωσης Επιχειρηματιών της Τιανζίν, δημιουργώντας ένα θεσμικό σημείο αναφοράς για τα μέλη του Επιμελητηρίου στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας, με πληθυσμό άνω των 13 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η Τιανζίν: Στρατηγικός κόμβος ανάπτυξης

Η Τιανζίν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς, εμπορικούς και τεχνολογικούς κόμβους της Κίνας, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ασίας και ισχυρές βιομηχανικές βάσεις σε τομείς όπως η αεροδιαστημική, η ενέργεια και οι νέες τεχνολογίες. Το δυναμικό της οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα καθιστούν την πόλη σημείο-κλειδί για την είσοδο ξένων εταιρειών στην κινεζική αγορά.

Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ

Με τη λειτουργία του νέου παραρτήματος, οι επιχειρήσεις–μέλη του ΕΕΑ θα έχουν στη διάθεσή τους:

  • Θεσμική παρουσία στην Κίνα, που θα προσφέρει ενημέρωση, δικτύωση και καθοδήγηση.
  • Άμεση πρόσβαση στην Ένωση Επιχειρηματιών της Τιανζίν και στο δίκτυο των μελών της.
  • Δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς αιχμής, όπως τρόφιμα-ποτά, τουρισμός, ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία.
  • Πρακτική υποστήριξη για ζητήματα κανονιστικού πλαισίου, εμπορικών διαδικασιών και προσαρμογής προϊόντων στις κινεζικές ανάγκες.

Η δημιουργία του γραφείου χαρακτηρίζεται από το ΕΕΑ ως «ασφαλής γέφυρα» προς την κινεζική αγορά, που θα δώσει νέα ώθηση στις μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Πρώτο βήμα: Κινεζική αποστολή στην Αθήνα

Η στρατηγική συνεργασία παίρνει άμεσα σάρκα και οστά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ένωσης Επιχειρηματιών της Τιανζίν στην Αθήνα, στα μέσα Οκτωβρίου. Η αποστολή αυτή θα αποτελέσει ευκαιρία για απευθείας συναντήσεις Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών, με στόχο την αναζήτηση συνεργασιών και την ανάπτυξη κοινών επενδυτικών σχεδίων.

«Επένδυση στο μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας»

Η κίνηση του ΕΕΑ δεν περιορίζεται σε ένα απλό διοικητικό άνοιγμα, αλλά συνιστά –όπως υπογραμμίζουν στελέχη του Επιμελητηρίου– μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από την Επιτροπή Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, κάθε μέλος του ΕΕΑ έχει πλέον τη δυνατότητα να βρει συνεργάτες, να συμμετάσχει σε εκθέσεις και να αποκτήσει παρουσία σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Σταύρος Μονεμβασιώτης, τα μέλη του ΕΕΑ μπορούν από σήμερα να απευθύνονται στην Επιτροπή για πληροφορίες και καθοδήγηση, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη νέα «γέφυρα» Ελλάδας–Κίνας.

