Μεγάλη συμμετοχή στη δράση δενδροφύτευσης της Carglass® στην Πεντέλη, σε συνεργασία με τη We4all

Newsroom 3

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με μεγάλη επιτυχία και ισχυρό περιβαλλοντικό μήνυμα, η Carglass® σε συνεργασία με την
περιβαλλοντική οργάνωση We4all πραγματοποίησε δράση δενδροφύτευσης στην πυρόπληκτη περιοχή της Πεντέλης το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κεντρικού πυλώνα περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας «Carglass® Repair for Nature». Οι εθελοντές εργαζόμενοι της Carglass® συμμετείχαν ενεργά στην αναγέννηση του δάσους, φυτεύοντας και φροντίζοντας νέα δέντρα στην περιοχή που είχε πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλαν έμπρακτα στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση των στελεχών και εθελοντών της We4all, ενώ τα δέντρα που φυτεύτηκαν είναι εγγενή είδη της τοπικής χλωρίδας, τα οποία ευδοκιμούν επιτυχώς στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία «Carglass® Repair for Nature» συνδέει άμεσα την εταιρική δράση με την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η Carglass® δεσμεύεται να φυτεύει ένα δέντρο για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) που εξοικονομείται μέσω της επισκευής εμπρόσθιου παρμπρίζ αντί για την αντικατάστασή του.

Από την έναρξη της δράσης μέχρι σήμερα έχουν εξοικονομηθεί συνολικά 907 τόνοι CO₂, με
αποτέλεσμα να έχουν φυτευτεί 907 δέντρα σε συνεργασία με τη We4all.

Για την Carglass®, αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη φιλοσοφία ευθύνης της απέναντι στη φύση και στην κοινωνία. Η εταιρεία προσφέρει από το 2001 την πρωτοποριακή υπηρεσία επισκευής παρμπρίζ, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια των οδηγών και ταυτόχρονα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών CO₂, της επεξεργασίας πρώτων υλών και των απορριμμάτων.

