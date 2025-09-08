Mega Brokers – Karavias Undewriting Agency: Μέχρι 9/9 δεκτές συμμετοχές για εκπαίδευση στην ασφάλιση Airbnb

Η εκπαίδευση συνεργατών της Mega Brokers με τίτλο «Ασφάλιση κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης: Ασφάλιση Airbnb με προοπτική» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30-17:30 στο εκπαιδευτικό της κέντρο, από την Karavias Underwriting Agency.

Η θεματολογία περιλαμβάνει ασφάλιση περιουσίας και αστικής ευθύνης, σημαντικές καλύψεις για ακίνητα που ενοικιάζονται, προστασία του host από απαιτήσεις τρίτων, καθώς και νέα προγράμματα.

Η εταιρεία τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025 γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακών πλατφορμών Airbnb, και δημιουργείται μια νέα αγορά για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για παρακολούθηση διά ζώσης στο training@megabrokers.gr μέχρι την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00. Για όσους βρίσκονται εκτός Αττικής, υπάρχει δυνατότητα online παρακολούθησης.