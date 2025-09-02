Με το NP PORTAL 2.0 η NP Ασφαλιστική αναβαθμίζει την ψηφιακή εμπειρία των συνεργατών της

Μετά από 13 χρόνια επιτυχή χρήση της πλατφόρμας NP Portal, η NP Ασφαλιστική παρουσιάζει στους συνεργάτες της ένα πιο εξελιγμένο περιβάλλον διαχείρισης παραγωγής: το NP Portal 2.0.
Η νέα έκδοση της πλατφόρμας συνεργατών προσφέρει μια εμφανώς αναβαθμισμένη ψηφιακή διεπαφή, που καθιστά την εμπειρία πλοήγησης ακόμη πιο ευχάριστη και παραγωγική.
Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του NP Portal 2.0 έχουν ως εξής:
Α) Παραγωγικές δυνατότητες χρήστη
• Δυνατότητα συγκριτικής τιμολόγησης επί της οθόνης με τις πέντε τελευταίες τιμολογήσεις πακέτων / καλύψεων που έχει κάνει ο συνεργάτης.
• Δυνατότητα λήψης ψηφιακής υπογραφής του πελάτη επί της οθόνης του υπολογιστή του συνεργάτη για νέες αιτήσεις ασφάλισης όλων των κλάδων, που καταχωρούνται μέσω portal.
• Προειδοποιήσεις για πιθανά λογικά λάθη κατά την καταχώρηση νέας αίτησης ασφάλισης.
• Απεικόνιση «Στατιστικών Συνεργάτη» με στοιχεία παραγωγής του χαρτοφυλακίου του.
• Επιλογή του επιθυμητού design εμφάνισης.
Β) Λειτουργικά πλεονεκτήματα της νέας έκδοσης
• Γρηγορότερη ταχύτητα πλοήγησης.
• Λειτουργία με όλους τους σύγχρονους web browsers (Chrome, Edge, Mozilla, κλπ.).
• Πλήρης συμβατότητα με συσκευές tablet (ανεξαρτήτως κατασκευαστή).
• Πλήρης λειτουργικότητα για χρήση μέσω κινητών τηλεφώνων.
• Άμεση προσαρμογή στα συστήματα των συνεργατών χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στα web services.
• Μηχανισμός «Ξέχασα τον Κωδικό μου» ώστε οι χρήστες να ανακτούν ή/και να μεταβάλλουν τον κωδικό εισόδου (password) στην εφαρμογή.
• Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας του συστήματος.