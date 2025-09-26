MDRT Day 2025: Ο ΠΣΑΣ με δυναμική παρουσία στο Porto Palace Hotel

Η φετινή εκδήλωση MDRT Day, που πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2025 στο Porto Palace Hotel της Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για ασφαλιστικούς συμβούλους που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους πορεία.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), με επικεφαλής τον Λάμπρο Αποστολιώτη, συμμετείχε δυναμικά, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους Help Desk για άμεση ενημέρωση και απαντήσεις σε κάθε επαγγελματική απορία.

- Advertisement -

Η παρουσία του ΠΣΑΣ στο MDRT Day 2025 επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Συνδέσμου να υποστηρίζει έμπρακτα τα μέλη του, προάγοντας την επαγγελματική ανάπτυξη και την καινοτομία στον χώρο της ασφάλισης.