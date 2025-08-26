Λυκουρέντζος: Ο ΕΛΓΑ δεν φοβάται τους ελέγχους

Με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ, ο πρόεδρος του οργανισμού Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος δήλωσε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους.

Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες, κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές – Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο ΕΛ.Γ.Α., με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως ή άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.