back to top
24.9 C
Athens
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Λυκουρέντζος: Ο ΕΛΓΑ δεν φοβάται τους ελέγχους

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Κοινωνική Ασφάλιση

Με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ, ο πρόεδρος του οργανισμού Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος δήλωσε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

- Advertisement -

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους.

Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες, κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές – Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.

- Advertisement -

Ο ΕΛ.Γ.Α., με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως ή άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Από τη Θεσσαλία του 2023 στην Ήπειρο του 2025 – Μαθήματα για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Διπλή πρόκληση για την αγορά: να αναπτύξει μηχανισμούς άμεσης αποζημίωσης και να προετοιμάσει την κοινωνία για την επόμενη καταστροφή
Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΑΤ-ΕΛΓΑ: Δεν απαιτούνται τέλη εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Newsroom 3 -
Άμεσα τα πορίσματα για ζημιές ζωικού κεφαλαίου, έως 30/9 οι αποζημιώσεις - Τι θα ισχύσει για το φυτικό κεφάλαιο
Διαβάστε περισσότερα

Θ. Λιβάνιος: Άξονας 5 δράσεων μετά τις πυρκαγιές

Newsroom 3 -
Τι ειπώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
Διαβάστε περισσότερα

Ντάνιελ: Ολοκληρώθηκε η προκαταβολή κρατικής αρωγής, ξεκινά η τελική επιχορήγηση

Newsroom 3 -
Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της κατά περίπτωση εκτιμώμενης ζημιάς
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Δεκάδες μέλη του ΠΣΑΣ μοιράζονται σκέψεις και ανησυχίες – Δυναμική ανταπόκριση στο πρώτο ερωτηματολόγιο

Newsroom 3 -
Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς και το νέο ερωτηματολόγιο που τίθεται στη διάθεση των μελών του ΠΣΑΣ
Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κεφαλογιάννης: «Εκρηκτικό μείγμα κλιματικής κρίσης, αμέλειας και εγκληματικής δράσης»

Newsroom 3 -
Για το κλιματικά δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο έκανε λόγο ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Main Event Sponsor η Allianz Κύπρου στο EuroBasket 2025

Newsroom 3 -
H Allianz δίνει το παρών στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Κύπρος
Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Newsroom 3 -
Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Δεκάδες μέλη του ΠΣΑΣ μοιράζονται σκέψεις και ανησυχίες – Δυναμική ανταπόκριση στο πρώτο ερωτηματολόγιο

Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς και το νέο ερωτηματολόγιο που τίθεται στη διάθεση των μελών του ΠΣΑΣ
Επικαιρότητα

Γ. Κεφαλογιάννης: «Εκρηκτικό μείγμα κλιματικής κρίσης, αμέλειας και εγκληματικής δράσης»

Για το κλιματικά δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο έκανε λόγο ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Main Event Sponsor η Allianz Κύπρου στο EuroBasket 2025

H Allianz δίνει το παρών στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Κύπρος
Υγεία

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Υπογραφή μνημονίου

Ευρωπαϊκά προγράμματα τίθενται στον πυρήνα μιας συνεργασίας με όραμα την καινοτομία
Υγεία

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Τα μέτρα του 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του προσωπικού
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.